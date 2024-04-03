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Ошукували громадян під виглядом букмекерської компанії: у Кривому Розі судитимуть вісьмох підозрюваних
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Ошукували громадян під виглядом букмекерської компанії: у Кривому Розі судитимуть вісьмох підозрюваних

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шахрайство, обшуки, суд, Кривий Ріг
Вилучене під час обшуків у підозрюваних. Дніпропетровська обласна прокуратура

У Кривому Розі судитимуть організатора та сімох учасників злочинної організації, яких звинувачують у шахрайському заволодінні коштами громадян.

Про це йдеться на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені облаштували офіс у центрі міста та залучили до роботи 40 операторів. Представники call-центру створювали фейкові акаунти у популярній соціальній мережі, де показували високий матеріальний дохід клієнтів букмекерської компанії.

Зацікавленим громадянам пропонували зробити онлайн-ставки. А після виграшу переконували потерпілих здійснювати додаткові внески для збільшення прибутку.

Згодом гроші перераховували на підконтрольні банківські рахунки, а листування з клієнтами припинялося. Таким чином ошукали понад 20 громадян, серед яких військовослужбовці та волонтери.

В офісі, оселях та авто обвинувачених правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флеш-носії інформації, сім-карти, зброю, чорнові записи зі списками ошуканих громадян та гроші.

Накладено арешт на нерухомість та дороговартісні авто обвинувачених. До суду скеровано обвинувальний акт за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах ( частина 4 статті 190Шахрайство, частина 1, 2 статті 255Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній Кримінального кодексу України). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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