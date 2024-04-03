До одного з лікувальних закладів Дніпра ушпиталили двох травмованих через ракетний удар 2 квітня. Про це на брифінгу розповів лікар Олександр.

Обоє — чоловіки. Це 34-річний пацієнт з отруєнням чадним газом внаслідок пожежі і 55-річний — з травмою щелепи та пораненням голови.

"Стан наразі — з позитивною динамікою", — сказав медик.

На стаціонарному лікуванні залишаються три людини, інші лікуються амбулаторно. Загрози їхнім життям немає. Пацієнти отримують необхідну медичну допомогу та перебувають під наглядом лікарів. "Чоловік, який отримав поранення голови та щелепи, готується до наступного етапу лікування", — зазначив лікар Олександр.

В іншому медзакладі перебувають п`ятеро підлітків: двоє хлопців та троє дівчат. Вони надійшли з акубаротравмами, струсами мозку та множинними ураженнями м`яких тканин, повідомив завідуючий відділеням інтенсивної терапії Сергій Єгоров.

Завідуючий відділенням інтенсивної терапії медзакладу Дніпра Сергій Єгоров. Фото: Суспільне Дніпро

"Провели первинну хірургічну обробку одразу при надходженні всім дітям. Динаміка у всіх позитивна, загальний прогноз повного одужання у всіх позитивний, проте наразі ще потрібно лікування у нашому закладі", — сказав він.

За словами медика, загрози життю дітей немає, з ними працюють психологи. Більшість з них найближчим часом планують виписати.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру 2 квітня 2024 року

2 квітня війська РФ атакували ракетою Дніпро. Внаслідок удару поранення отримали 18 людей, 12 з них – госпіталізовані. За уточненою інформацією, через удар по Дніпру 2 квітня пошкоджено чотири заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто.

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