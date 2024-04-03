У двох громадах Київщини відкриють молодіжні центри — КОВА

У Київській області продовжують розширювати мережу центрів, просторів та хабів для саморозвитку, реалізації креативних ідей та власних проектів молоді. Наразі планують відкрити два центри у Димерській та Калитянській громадах регіону.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що наразі за сприяння місцевої та обласної влади та завдяки допомозі міжнародних партнерів в регіоні працює 34 центри. Зокрема, нещодавно розпочали свою діяльність заклади молодіжної інфраструктури у Бориспільській та Вишгородській міських громадах, а також відкрилися оновлені молодіжні центри та простори у Славутицькій, Переяславській та Боярській міських громадах.

У КОВА поінформували, що на початку повномасштабного вторгнення молодіжні центри та простори першими адаптувалися та згуртувалися для допомоги українським військовослужбовцям та цивільному населенню. На їх базі створювалися волонтерські штаби, центри психоемоційної допомоги, пункти підтримки ментального здоров'я населення та допомоги внутрішньо переміщеним особам.

"Молодіжний центр та молодіжний простір — це не лише місце, де реалізовується змістовне дозвілля, а й безліч можливостей для молоді громад: заходи утвердження української національної ідентичності, участь молоді у прийнятті рішень, її інтеграція у суспільне життя, залучення грантових коштів, участь у міжнародних проектах та зрештою імідж громади", — каже заступниця начальника управління молоді та спорту КОВА Світлана Назарук.

За її словами, молодіжні центри та простори також сприяють соціальному та індивідуальному розвитку молоді, популяризації здорового способу життя, забезпечують розвиток громадянської та неформальної освіти.

Що відомо про відкриття молодіжних центрів на Київщині

У березні у Переяславі розпочав роботу оновлений молодіжний центр "Зустріч". Його відкрили після ремонтних робіт, які були заплановані до початку повномасштабного російського вторгнення.

У лютому в Ірпені відкрився перший безкоштовний молодіжний простір. Тут можна буде переглядати фільми, проводити вечори настільних ігор, лекторії, розмовні клуби, ділові зустрічі та тренінги. Це місце, де молодь може вільно втілювати свої креативні ідеї і творити, знайти команду однодумців, розвивати стартапи і проводити час з друзями.

У січні у Славутичі відкрили оновлений молодіжний центр, який пристосований і для людей з інклюзією. Заклад планує залучати молодь у життя територіальної громади, зокрема і до процесу ухвалення рішень на місцевому рівні.

Влітку минулого року новий молодіжний простір відкрили у Бородянці. Його створили в межах реалізації національної програми із залучення молоді для відновлення України "ВІДНОВА:UA". Ця ініціатива покликана об'єднати людей не лише для виконання будівельних робіт, а й проведення інформаційно-просвітницького й освітнього дозвілля.