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Миколаївські спортсмени посіли призові місця на Кубку України зі стрибків у воду
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Миколаївські спортсмени посіли призові місця на Кубку України зі стрибків у воду

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Миколаївські спортсмени зі стрибків у воду посіли призові місця на кубку України
Миколаївські спортсмени зі стрибків у воду посіли призові місця на Кубку України , 3 квітня 2024 рік. Фото: Федерація України зі стрибків у воду

Миколаївські спортсмени зі стрибків у воду посіли призові місця на Кубку України. Нагороди вибороли у стрибках з триметрового трампліна.

Про це третього квітня повідомили у пресслужбі Федерації України зі стрибків у воду.

Миколаївські медалісти вибороли всі нагороди на Кубку України — тобто взяли весь п'єдестал пошани у стрибках з триметрового трампліна.

Зокрема, спортсмен Богдан Чижовський став золотим призером Кубка України з рекордною для себе сумою балів — 410.10. Спортсмен Максим Мірза виборов "срібло" з 371. 45 балами, а спортсмен Данило Коновалов здобув "бронзу" з сумою балів — 370.80.

Кубок України зі стрибків у воду відбувся другого квітня 2024 року в Києві.

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