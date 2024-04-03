На автостанції у Луцьку водій наїхав на 46-річну жінку. Її госпіталізували

64-річний водій, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, на території АС № 1 у Луцьку наїхав на 46-річну жительку Горохівщини.
Жінку госпіталізували у відділення травматології, повідомили у Нацполіції Волині.
Аварія трапилася учора, 2 квітня. Травмована переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Як зазначили правоохоронці, водій був тверезий, авто правоохоронці вилучили та помістили на арештмайданчик.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.
У разі доведення вини водія у суді, йому загрожує позбавлення воліПозбавлення волі — це кримінальне покарання, що являє собою примусову ізоляцію злочинця від суспільства та тримання його в спеціалізованій установі з певним режимом відбування. на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
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