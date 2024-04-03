На автостанції у Луцьку водій наїхав на 46-річну жінку. Її госпіталізували

64-річний водій, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, на території АС № 1 у Луцьку наїхав на 46-річну жительку Горохівщини.

Жінку госпіталізували у відділення травматології, повідомили у Нацполіції Волині.

Аварія трапилася учора, 2 квітня. Травмована переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Як зазначили правоохоронці, водій був тверезий, авто правоохоронці вилучили та помістили на арештмайданчик.

Жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Нацполіція Волині

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

У разі доведення вини водія у суді, йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

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