Фіктивний шлюб для ухилянтів — на Волині затримали перевізника

У Камінь-Каширському районі на Волині за підозрою в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон затримали 37-річного чоловіка.

Як повідомили в прокуратурі Волині, підозрюваний пропонував чоловікам, які хотіли виїхати з території України, оформити фіктивний шлюб. За даними Служби безпеки Волині (СБУ), затриманий — один з місцевих перевізників.

"Підозрюваного затримали під час отримання ним 12 тис. доларів США. За цю суму він організував фіктивний шлюб між 32-річним призовником та 51-річною жінкою з інвалідністю", — додали в СБУ області.

Слідчі перераховують вилучені у підозрюваного гроші. Прокуратура Волині

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування ще триває.

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