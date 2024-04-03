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12 тис. доларів за фіктивний шлюб: на Волині викрили схему для виїзду ухилянтів за кордон
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12 тис. доларів за фіктивний шлюб: на Волині викрили схему для виїзду ухилянтів за кордон

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Фіктивний шлюб для ухилянтів — на Волині затримали перевізника
Затримання перевізника з Камінь-Каширського району, якого підозрюють в сприянні ухилянтам, квітень 2024. Служба безпеки у Волинській області

У Камінь-Каширському районі на Волині за підозрою в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон затримали 37-річного чоловіка.

Як повідомили в прокуратурі Волині, підозрюваний пропонував чоловікам, які хотіли виїхати з території України, оформити фіктивний шлюб. За даними Служби безпеки Волині (СБУ), затриманий — один з місцевих перевізників.

"Підозрюваного затримали під час отримання ним 12 тис. доларів США. За цю суму він організував фіктивний шлюб між 32-річним призовником та 51-річною жінкою з інвалідністю", — додали в СБУ області.

Фіктивний шлюб для ухилянтів — на Волні затримали перевізника
Слідчі перераховують вилучені у підозрюваного гроші. Прокуратура Волині

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування ще триває.

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