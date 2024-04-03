У Білгород-Дністровському районі Одещини судитимуть групу людей, яку підозрюють в незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон.

Про це 3 квітня повідомили у Державному бюро розслідувань.

За їхніми даними, схему організував приватний підприємець, залучивши двох прикордонників та місцевого мешканця. Підприємець шукав охочих за гроші перетнути кордон та підробляв для них документи про зняття їх з військового обліку за станом здоров’я.

Затримання на Одещині підозрюваних у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. Фото: ДБР

Як повідомили у ДБР, прикордонники формально оглядали та пропускали чоловіків з підробленими документами через кордон. Четвертий учасник групи, який є багатодітним батьком, на власному авто перевозив чоловіків до Молдови.

За перевезення за кордон потрібно було платити орієнтовно по 7000 доларів США. ДБР задокументувало чотири факти, коли військовозобов’язані скористались цим.

Наразі чотирьох учасників угрупування звинувачують за ч. 3 ст. 332 КК України. За це може загрожувати ув'язнення на строк до дев'яти років.

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