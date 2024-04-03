У Чернігівській міській раді та міській військовій адміністрації погодили перелік доріг на 277 вулицях й провулках, які потребують проведення поточного ремонту у 2024 році.

Цю інформацію Суспільному підтвердили у пресслужбах міськради та МВА.

Цей перелік склали за результатами обстеження стану доріг у місті спеціальною комісією під головуванням заступника міського голови Віктором Геращенком.

Також перелік доріг, які потребують поточного ремонту, розглядатимуть та затверджуватимуть на засіданні виконавчого комітету міськради.

Нагадаємо, що у Чернігові ямковий ремонт доріг мають почати у квітні. У 2024 році в міському бюджеті на ремонт доріг передбачено 173 мільйони гривень.

"Це вулиця Мазепи — 53 мільйони. Всі інші дороги – це і ямковий, і поточний ремонт, в тому числі приватний сектор — близько 125 мільйонів гривень. Зараз йдуть ці тендерні процедури, починають з 10 квітня працювати асфальтні заводи, і ми вже в цьому місяці (квітень, — ред.) виходимо на вулиці з цими роботами. В першу чергу ми плануємо Любецьку зробити для того, щоб її відкрити. Також в планах ряд перехресть, які дуже в жахливому стані", — каже в.о. міського голови Олександр Ломако.

Також додатково 100 мільйонів гривень передбачено на ремонт ділянки дороги в районі Льотного училища, каже Ломако. Однак поки в міськраді чекають, коли її передадуть на баланс міста.

Повний перелік вулиць та провулків у Чернігові, де дороги потребують поточного ремонту:

Перша частина переліку доріг на вулицях і провулках Чернігова, які потребують поточного ремонту. Пресслужба Чернігівської міськради

Друга частина переліку доріг на вулицях і провулках Чернігова, які потребують поточного ремонту. Пресслужба Чернігівської міськради

Третя частина переліку доріг на вулицях і провулках Чернігова, які потребують поточного ремонту. Пресслужба Чернігівської міськради

Четверта частина переліку доріг на вулицях і провулках Чернігова, які потребують поточного ремонту. Пресслужба Чернігівської міськради

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