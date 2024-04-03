Збірна команда Житомирської області з військово-спортивних багатоборств здобула 5 нагород на чемпіонаті України. В змаганнях загалом взяли участь понад 200 спортсменів.

Про це повідомило управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА на сторінці в мережі Facebook.

Чемпіонат України з військово-спортивних багатоборств проходив з 29 по 31 березня в Полтаві. Учасниками змагань були спортсмени віком від 10 до 15 років — понад 200 людей із 10 областей.

"Змагання проводилось по дисципліні "бойове двоборство", де учасники змагань демонстрували свою майстерність в стрільбі та у всестильовому двобої", — йдеться у повідомленні.

За результатами змагань спортсмени Житомирщини здобули 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі. Чемпіонкою України та призерами чемпіонату стали: Аліна Ратошнюк, Максим Костюк, Аніта Канавець.

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