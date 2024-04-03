НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На чемпіонаті України з військово-спортивних багатоборств спортсмени Житомирщини вибороли призові місця
СПОРТРегіони

На чемпіонаті України з військово-спортивних багатоборств спортсмени Житомирщини вибороли призові місця

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
спорт, багатоборства, військово-спортивні багатоборства, Житомирщина
Спортсмени Житомирщини на чемпіонаті України із військово-спортивних багатоборств, Полтава, 29-31 березня 2024 року. Житомирська ОВА

Збірна команда Житомирської області з військово-спортивних багатоборств здобула 5 нагород на чемпіонаті України. В змаганнях загалом взяли участь понад 200 спортсменів.

Про це повідомило управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА на сторінці в мережі Facebook.

Чемпіонат України з військово-спортивних багатоборств проходив з 29 по 31 березня в Полтаві. Учасниками змагань були спортсмени віком від 10 до 15 років — понад 200 людей із 10 областей.

"Змагання проводилось по дисципліні "бойове двоборство", де учасники змагань демонстрували свою майстерність в стрільбі та у всестильовому двобої", — йдеться у повідомленні.

За результатами змагань спортсмени Житомирщини здобули 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі. Чемпіонкою України та призерами чемпіонату стали: Аліна Ратошнюк, Максим Костюк, Аніта Канавець.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
спортивний коледж, Дніпро, уламки
Прибирають уламки по 11 годин на день. Як працівники спортколеджу в Дніпрі усувають наслідки ракетного удару
Стадіон Буковина
Як чернівчани можуть користуватися стадіоном "Буковина", який здали в оренду
Українська збірна з дзюдо серед спортсменів з порушення зору
Два срібла і бронза: рівненські парадзюдоїсти здобули медалі на Кубку світу
Єлизавета Котляр, спорт, теніс, Дніпро
17-річна тенісистка Єлизавета Котляр з Дніпра стала призеркою турніру в Італії
На початок