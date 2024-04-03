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"Скалічені, але незламні": Первомайський благодійний фонд збирає малюнки для поранених захисників України
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"Скалічені, але незламні": Первомайський благодійний фонд збирає малюнки для поранених захисників України

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Військовий з пораненням лежить у лікарні
Поранений військовий у лікарні. Колаж Суспільне Миколаїв/УНІАН

Первомайський благодійний фонд "Янголи нескорених" разом з Військово-медичним клінічним центром Західного регіону розпочали художню акцію, аби створити психологічний шелтер для поранених військовослужбовців. Збирають малюнки, аби прикрасити стелі приміщень, де перебувають поранені захисники.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла голова БФ "Янголи нескорених" Катерина Баранюк.

Ідея виникла, коли до благодійного фонду звернувся старший офіцер відділення морально-психологічного забезпечення клінічного центру Тарас Грень, розповідає Катерина Баранюк. На лікуванні та реабілітації у Львові перебувають бійці з усієї України, в тому числі і з Миколаївщини.

"Скалічені, але незламні Герої України сьогодні потребують нашої підтримки. Настав наш час захистити їх від негативних думок і переживань. Україна і українці цінують кожного з них", — сказав Тарас Грень.

"Скалічені, але незламні": Первомайський благодійний фонд збирає малюнки для поранених захисників України
Тарас Грень показує стелю у шпиталі, яку планують прикрасити малюнками, Львів. З особистого архіву Тараса Греня

Учасників просять створити малюнки у форматі 60х60. Це необхідно, аби розмістити їх на плитах стелі. За словами Тараса Греня, багато захисників не можуть пересуватися самостійно, тому лежачи і під час транспортування вони бачитимуть малюнки над собою.

"Тематика малюнків вільна, але вони повинні бути яскравими та виразними, без зображень війни, страждань, каліцтва тощо. Адже їхня мета створювати гарний настрій і відчуття захищеності", — каже Катерина Баранюк.

"Скалічені, але незламні": Первомайський благодійний фонд збирає малюнки для поранених захисників України
Приклад малюнку, нанесеного на стелю. Катерина Баранюк

Малюнки необхідно виконати фарбою, а на звороті написати своє ім'я та прізвище. Учасники можуть бути будь-якого віку.

"Ця благодійна акція має на меті зібрати малюнки від учасників з усіх куточків України для оформлення військових шпиталів у західних регіонах. Малюнки будуть використані для створення позитивної та виразної атмосфери для наших військових, які проходять реабілітацію та лікування", — розповіла голова благодійного фонду.

"Скалічені, але незламні": Первомайський благодійний фонд збирає малюнки для поранених захисників України
Створення малюнків для захисників, Первомайськ. Катерина Баранюк

Надіслати малюнок можна на відділення Нової пошти № 5 у місті Первомайськ. Отримувач — Баранюк Катерина Григорівна.

Усі малюнки будуть використані для оформлення військових шпиталів, а також для створення онлайн виставки та каталогу.

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