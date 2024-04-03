У Миколаєві в березні за простій трамвая водії сплатили понад 6000 гривень

У Миколаєві упродовж березня рух трамваїв було зупинено на 4 години 36 хвилин. Через неправильне паркування автівок поблизу трамвайних колій водії сплатили штрафи.

Про це повідомили в КП ММР "Миколаївелектротранс".

За інформацією "Миколаївелектротранс", водії, які допустили порушення, загалом сплатили 6232 гривні на користь підприємства за вимушений простій.

"Ця сума не компенсує незручності для наших пасажирів через блокування та зупинку руху. Закликаємо всіх водіїв автівок бути уважними, дотримуватися правил паркування та уникати блокування трамвайних маршрутів", — йдеться в повідомленні.

Година простою електротранспорту коштує:

Трамвай — 1355 гривень;

Тролейбус — 1149 гривень.

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