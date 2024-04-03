На Київщині через ураганний вітер, який вирував 2 квітня 2024 року, на лінії електропередачі попадали конструкції будівель, дерева та сухі гілки. Як наслідок: масові обриви проводів, повалені опори.

Про це інформує ДТЕК київські регіональні електромережі.

Зазначається, що на ранок 3 квітня енергетики повернули електрику 113 тисячам родин у 276 населених пунктах. Наразі в роботі ще 24 лінії електропередачі у 53 містах і селах.

"Плануємо завершити відновлювальні роботи сьогодні до кінця дня, якщо погодні умови не спричинять нових аварій", — йдеться у повідомленні.

Також у ДТЕК закликають українців не наближатися до ліній електропередачі. Та повідомляти про обірвані повітряні лінії.

Дізнатися про причини відключення світла і терміни його відновлення можна через чат-бот у Viber та Telegram. Повідомити про відсутність світла можна через зручні дистанційні сервіси:

приватні повідомлення на сторінці у Facebook;

сайт: https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns;

кол-центр: 38 (067/099/093) 495 70 40, стаціонарний телефон – (044) 459 07 40.

Внаслідок ураганного вітру, який вирував на Київщині 2 квітня 2024 року, зафіксовані також руйнування дахів деяких приватних будинків, соціальних закладів, одного з підприємств, гаражів, а також падіння дерев та парканів на лінії електропередач, автівки та автошляхи. Від стихії постраждали Білоцерківський, Бориспільський, Бучанський, Фастівський та Обухівський райони.

Ураганний вітер також напередодні здійнявся у Києві. У соцмережі містяни викладали фото та відео, на яких зафіксована негода. В місті сильний вітер ламає дерева і зриває фасади з дахів.

У Київській міській раді повідомили, що вітер пошкодив прапор України біля будівлі Київської міської ради. Запасне полотнище піднімуть на флагшток, коли вщухне негода.

Поривчастий сильний вітер прогнозується у Києві та області ще й сьогодні, 3 квітня.