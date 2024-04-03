НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ліквідація наслідків негоди: до кінця дня енергетики обіцяють повернути електрику усім жителям Київщини
ЕНЕРГЕТИКАРемонтПОГОДАРегіони

Ліквідація наслідків негоди: до кінця дня енергетики обіцяють повернути електрику усім жителям Київщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ліквідація наслідків негоди
На Київщині масові обриви проводів, повалені опори через буревій, який вирував 2 квітня 2024 року. Фото: Facebook/ДТЕК київські регіональні мережі

На Київщині через ураганний вітер, який вирував 2 квітня 2024 року, на лінії електропередачі попадали конструкції будівель, дерева та сухі гілки. Як наслідок: масові обриви проводів, повалені опори.

Про це інформує ДТЕК київські регіональні електромережі.

Зазначається, що на ранок 3 квітня енергетики повернули електрику 113 тисячам родин у 276 населених пунктах. Наразі в роботі ще 24 лінії електропередачі у 53 містах і селах.

"Плануємо завершити відновлювальні роботи сьогодні до кінця дня, якщо погодні умови не спричинять нових аварій", — йдеться у повідомленні.

Також у ДТЕК закликають українців не наближатися до ліній електропередачі. Та повідомляти про обірвані повітряні лінії.

Дізнатися про причини відключення світла і терміни його відновлення можна через чат-бот у Viber та Telegram. Повідомити про відсутність світла можна через зручні дистанційні сервіси:

  • приватні повідомлення на сторінці у Facebook;
  • сайт: https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns;
  • кол-центр: 38 (067/099/093) 495 70 40, стаціонарний телефон – (044) 459 07 40.

Внаслідок ураганного вітру, який вирував на Київщині 2 квітня 2024 року, зафіксовані також руйнування дахів деяких приватних будинків, соціальних закладів, одного з підприємств, гаражів, а також падіння дерев та парканів на лінії електропередач, автівки та автошляхи. Від стихії постраждали Білоцерківський, Бориспільський, Бучанський, Фастівський та Обухівський райони.

Ураганний вітер також напередодні здійнявся у Києві. У соцмережі містяни викладали фото та відео, на яких зафіксована негода. В місті сильний вітер ламає дерева і зриває фасади з дахів.

У Київській міській раді повідомили, що вітер пошкодив прапор України біля будівлі Київської міської ради. Запасне полотнище піднімуть на флагшток, коли вщухне негода.

Поривчастий сильний вітер прогнозується у Києві та області ще й сьогодні, 3 квітня.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Володимир Кудрицький
Кудрицький пояснив, як убезпечити енергосистему України від атак Росії: чи вплине це на тарифи
Володимир Кудрицький
Голова "Укренерго": РФ змінила тактику обстрілів енергетичної інфраструктури України
Комунальники лагодять інфраструктуру після російських ударів безпілотниками по Харкові,
350 тис. споживачів залишились без світла на Харківщині внаслідок атаки РФ: відключення електрики у Харкові подовжили
обірвані лінії електропередач
ДТЕК повернув світло майже 150 тисячам родин на Київщині
На початок