У Львові встановили протез 35-річному волонтеру з Рівненщини Олександру Вихованцю, який потрапив у ДТП дорогою на фронт. Чоловік разом з командою за два роки повномасштабної війни передав захисникам 400 броньованих "бандеромобілів". За це він отримав медаль "За працю та звитягу" від президента.

Історію волонтера розповіли у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Олександру Вихованцю з Радивилова на Рівненщині— 35 років. До повномасштабної війни чоловік працював на місцевому підприємстві та виготовляв запчастини для легкових авто.

У перші дні вторгнення Олександр пішов у військкомат, аби мобілізуватися, втім йому відмовили через стан здоров'я. Тому він почав волонтерити. Спочатку готував та роздавав їжу жінкам та дітям, які їхали за кордон чи у безпечніші міста. А потім разом з однодумцями почав виготовляти "бандеромобілі" для військових. За два роки волонтерства вони передали захисникам 400 броньованих "бандеромобілів" з турелями — установками для кріплення кулемета.

"Коли привозиш нашим хлопцям автівку на передову, відчуваєш шалене натхнення робити ще більше. Особливо, коли дізнаєшся, що саме ця привезена тобою машина врятувала життя не одному нашому воїну", — говорить Олександр.

Олександр Вихованець з товаришами показує "бандеромобіль". Пресслужба Першого ТМО Львова

У жовтні минулого року волонтер знову їхав на фронт, аби особисто перегнати черговий "бандеромобіль" захисникам на Донеччину. Втім, дорогою потрапив у ДТП. У результаті втратив ліву ногу.

"Для мене це не втрата. Втрата — це у хлопців на "нулі". А в мене так — легке поранення", — коментує Олександр.

Олександру Вихованцю виготовили тимчасовий протез. Пресслужба Першого ТМО Львова

Чоловіка госпіталізували у хірургічне відділення центру "Незламні". Там йому почистили рану від інфекції та сформували куксу. Коли рана загоїлася, за роботу взялися протезисти. Спершу йому встановили тимчасовий протез, на якому чоловік вже навчився ходити. А невдовзі йому виготовлять постійний. Після цього волонтер планує продовжити свою діяльність.