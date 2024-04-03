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Не перевірив якість ремонту: на Київщині судитимуть ексочільника ліцею
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Не перевірив якість ремонту: на Київщині судитимуть ексочільника ліцею

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Вишгородська окружна прокуратура Київській області направила до суду звинувачення стосовно ексдиректора місцевого ліцею. Його звинувачують, у тому, що він заволодів бюджетними грошима під час ремонту в закладі освіти.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції області.

Слідство встановило, що Петрівська сільська рада у 2021 році виділила 337 тисяч гривень на капітальний ремонт системи блискавкозахисту одного з ліцеїв. В подальшому представник ради, підприємство та освітній заклад уклали договір підряду на проведення ремонту.

Зазначається, що 58-річний підозрюваний, не перевірив відповідності обсягів та якість фактично виконаних будівельних робіт. Він підписав акт, в якому була недостовірна інформація щодо вартості ремонту.

"Таким чином загальна сума матеріальної шкоди державі становить понад 115 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

За ч.1 ст.367Неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до трьох років ув'язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що відомо про випадки зловживання службовим становищем та розтрату бюджетних коштів у Києві та області

У Київській області затримали підрядника, який мав капітально відремонтувати одну із лікарень у Тетіївській громаді. По завершенню робіт він завищив їх обсяги та вартість майже чверть мільйона гривень.

На Київщині судитимуть посадовця відділу освіти однієї з міськрад та керівника будівельної фірми за розтрату бюджетних коштів на облаштуванні укриття. За даними правоохоронців, під час ремонту сховища в дитсадку привласнили понад 80 тис. грн.

Бучанська окружна прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно незаконного привласнення майже півмільйона гривень бюджетних коштів Коцюбинської селищної ради. Звинувачують підрядницю, яка мала зробити ремонт прибудинкової території.

Бориспільська прокуратура звинувачує директора товариства з обмеженою відповідальністю. Його підозрюють у привласненні понад 4 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту пологового будинку.

У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора підрядної організації, якого підозрюють у привласненні 4 млн грн під час капітального ремонту футбольного поля.

Суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської райдержадміністрації. Правоохоронці підозрюють посадовця у розтраті 800 тисяч гривень бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття.

Також правоохоронці викрили столичних посадовців на розкраданні грошей під час ремонту асфальтобетонного покриття у Солом'янському районі. У бюджеті недорахувалися майже 5 млн грн.

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