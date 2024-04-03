Спортсмен з Дніпропетровщини Микола Репін-Дараган став срібним призером міжнародного турніру з греко-римської боротьби TALLINN OPEN-2024 в Естонії. Про це повідомили у Васильківській громаді.

Микола Репіна-Дарагана виступав у ваговій категорії до 47 кг. Серед юнаків 2011-2012 років народження він пройшов 9 боїв та виборов срібло у фіналі.

"У півфіналі Микола здивував усіх, вирвавши переможні бали всього за кілька секунд до закінчення сутички і пройшовши до фіналу. Хоча в фінальному матчі боротьба була непростою, Микола здобув заслужене срібло, показавши великий дух і вольові якості", — сказано в повідомленні.

22-24 березня цього року Таллінн приймав Міжнародний турнір "TALLINN OPEN-2024" з вільної, жіночої та греко-римської боротьби серед кадетів та юнаків. Змагання зібрали понад 2700 спортсменів з близько 500 спортивних клубів світу.

Спортсмени змагались одночасно на 14 килимах. Збірні України здобули перше загальнокомандне місце в усіх трьох стилях боротьби.

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