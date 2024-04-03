НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Спортсмен з Дніпропетровщини став призером міжнародного турніру з греко-римської боротьби
СПОРТРегіони

Спортсмен з Дніпропетровщини став призером міжнародного турніру з греко-римської боротьби

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Спорт, Микола Дараган, Дніпропетровщина
Спортсмен з Дніпропетровщини Микола Репін-Дараган став срібним призером міжнародного турніру з греко-римської боротьби TALLINN OPEN-2024 в Естонії. Фото зі сторінки Васильківської громади

Спортсмен з Дніпропетровщини Микола Репін-Дараган став срібним призером міжнародного турніру з греко-римської боротьби TALLINN OPEN-2024 в Естонії. Про це повідомили у Васильківській громаді.

Микола Репіна-Дарагана виступав у ваговій категорії до 47 кг. Серед юнаків 2011-2012 років народження він пройшов 9 боїв та виборов срібло у фіналі.

"У півфіналі Микола здивував усіх, вирвавши переможні бали всього за кілька секунд до закінчення сутички і пройшовши до фіналу. Хоча в фінальному матчі боротьба була непростою, Микола здобув заслужене срібло, показавши великий дух і вольові якості", — сказано в повідомленні.

22-24 березня цього року Таллінн приймав Міжнародний турнір "TALLINN OPEN-2024" з вільної, жіночої та греко-римської боротьби серед кадетів та юнаків. Змагання зібрали понад 2700 спортсменів з близько 500 спортивних клубів світу.

Спортсмени змагались одночасно на 14 килимах. Збірні України здобули перше загальнокомандне місце в усіх трьох стилях боротьби.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
спортивний коледж, Дніпро, уламки
Прибирають уламки по 11 годин на день. Як працівники спортколеджу в Дніпрі усувають наслідки ракетного удару
Стадіон Буковина
Як чернівчани можуть користуватися стадіоном "Буковина", який здали в оренду
Українська збірна з дзюдо серед спортсменів з порушення зору
Два срібла і бронза: рівненські парадзюдоїсти здобули медалі на Кубку світу
Єлизавета Котляр, спорт, теніс, Дніпро
17-річна тенісистка Єлизавета Котляр з Дніпра стала призеркою турніру в Італії
На початок