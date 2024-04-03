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Погода на 3 квітня в Криму і Севастополі: повітря прогріється до 18 градусів
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Погода на 3 квітня в Криму і Севастополі: повітря прогріється до 18 градусів

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Сімферополь
Сімферополь. Ілюстративне фото. РІА "Новости"

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у середу, 3 квітня мінливу хмарність без суттєвих опадів по всій території півострова. Удень північно-західний вітер 8-13 м/с., температура повітря +16...+18°.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Температура повітря у Криму по містах:

  • Сімферополь — до +15 градусів, мінлива хмарність;
  • Чорноморське — до +16 градусів, хмарно з проясненнями;
  • Євпаторія — до +15 градусів, мінлива хмарність;
  • Севастополь — до +15 градусів, мінлива хмарність;
  • Ялта — до +17 градусів, мінлива хмарність;
  • Алушта — до +18 градусів, мінлива хмарність;
  • Судак — до +16 градусів, хмарно з проясненнями;
  • Джанкой — до +18 градусів, мінлива хмарність.
  • Феодосія — до +15 градусів, мінлива хмарність;
  • Керч — до +15 градусів, дощ.

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