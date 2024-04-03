Погода на 3 квітня в Криму і Севастополі: повітря прогріється до 18 градусів

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у середу, 3 квітня мінливу хмарність без суттєвих опадів по всій території півострова. Удень північно-західний вітер 8-13 м/с., температура повітря +16...+18°.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +15 градусів, мінлива хмарність;
- Чорноморське — до +16 градусів, хмарно з проясненнями;
- Євпаторія — до +15 градусів, мінлива хмарність;
- Севастополь — до +15 градусів, мінлива хмарність;
- Ялта — до +17 градусів, мінлива хмарність;
- Алушта — до +18 градусів, мінлива хмарність;
- Судак — до +16 градусів, хмарно з проясненнями;
- Джанкой — до +18 градусів, мінлива хмарність.
- Феодосія — до +15 градусів, мінлива хмарність;
- Керч — до +15 градусів, дощ.
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