Першокласник із Житомира Кирило Мощенко займається волонтерством від початку повномасштабного вторгнення. Він малює картинки, продає їх, а виручені гроші передає на допомогу Збройним силам України.
Про це Суспільному розповіла мама хлопчика Наталія Мощенко.
За її словами, Кирило зайнявся волонтерством, коли почалася повномасштабна війна.
"Він тоді ще ходив в дитсадок. Дітям там розповідали про волонтерство. І вони намагалися робити різні аплікації, продавати їх і так збирали гроші для наших воїнів. Але ще активніше Кирилко почав волонтерити, коли пішов у школу, у перший клас. Там періодично організовують ярмарки, на яких продають витвори, які учні виготовляють вдома з батьками, а зібрані гроші передають на потреби ЗСУ", — розповіла мама хлопчика.
Першокласник із Житомира Кирило Мощенко займається волонтерством від початку повномасштабного вторгнення. Фото надала Наталія Мощенко
На шкільних ярмарках діти продавали поробки, смаколики, а Кирило — картинки, які намалював.
"Я фінансувала матеріали: купувала йому професійний ґрунтований картон, на якому він малював професійними акриловими фарбами. Він намагався виготовити такі картинки, які могли б зацікавити покупців", — сказала Наталія Мощенко.
Кирило Мощенко збирає гроші на допомогу ЗСУ. Фото надала Наталія Мощенко
Мама хлопчика — художниця і теж займається волонтерством.
"Час від часу я виставляю свої картини на аукціон і таким чином теж збираю гроші на допомогу ЗСУ. А зараз одну з картин продаю, аби внести свій внесок у відновлення Академії декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука у Києві, що постраждала від російських обстрілів 25 березня 2024 року", — повідомила Наталія Мощенко.
Наталія Мощенко розігрує в лотерею картину "Лелеки", аби допомогти своїй альма-матер, квітень 2024 року. Фото: Наталія Мощенко/Facebook
Кирило Мощенко з мамою Наталією. Фото надала Наталія Мощенко
Спостерігаючи за діяльністю мами, Кирило продовжує долучатися до творчості та волонтерства.
"Ми іноді разом виготовляємо малюночки, які потім продаємо. Іноді це робимо просто через інтернет, а не на ярмарку у школі. Перед Новим роком менше ніж за добу ми продали 17 картинок та назбирали 2400 гривень. Зібрані гроші Кирило складає у конвертик і передає адміністрації школи, яка вже направляє допомогу нашим захисникам", — розповіла Наталія Мощенко.
Кирило Мощенко малює, 3 квітня 2024 року . Фото надала Наталія Мощенко
Малюнки першокласника Кирила Мощенка. Фото надала Наталія Мощенко
Кирило навчається у Житомирі в приватній школі. Хлопчику найбільше подобається програмування, яке він разом із інформатикою вивчає з першого класу. Проте у вільний час не забуває про волонтерство.
"Цього тижня ми з Кирилком йдемо на майстер-клас з писанкарства — навчатися традиційному розпису великодніх яєць воском. Потім будемо виготовляти писанки. Сподіваємося, що у школі знову організують черговий ярмарок, на якому ми їх продамо, а виручені гроші знову передамо військовим Збройних сил України", — розповіла мама хлопчика.
Першокласник з Житомира Кирило Мощенко малює картинки і допомагає ЗСУ. Фото надала Наталія Мощенко
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