У Житомирі повідомили про підозру лікарці-невропатологу, яка у 2022 році упродовж двох місяців допомагала громадянам оформлювати фіктивну інвалідність.

Про це 3 квітня в коментарі Суспільному розповіла речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик.

За її словами, впродовж лютого – березня 2022 року до 68-річної медикині зверталися громадяни, які хотіли отримати "статус інваліда". Жінка засвідчувала власним підписом неправдиві відомості у виписках з медичних карток пацієнтів про нібито проходження ними лікування у 2020-2022 роках.

"Наприкінці серпня минулого року слідчі Нацполіції провели понад 200 обшуків у медичних установах країни. Тоді правоохоронці вилучили особові медичні справи, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії тощо. Відтак за отриманими висновками експертиз поліцейські Житомирщини встановили, що невропатолог однієї з державних лікарень засвідчувала фіктивні історії хвороб та періодичне лікування у денному стаціонарі, зокрема, щодо наявності у пацієнтів стійкого чи необоротного характеру захворювання. Насправді ж в медичній установі, де працює лікарка, такі хворі лікування на денному стаціонарі не проходили. Тож медико-соціальними експертними комісіями на підставі завіреної нею документації пацієнтам встановлювались групи інвалідності", — прокоментувала Вікторія Дубовик.

Таким чином після проходження спеціалізованого огляду 62 чоловіки отримали третю групу інвалідності, а один – другу.

Лікарці повідомили про підозру у видачі завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

У разі доведення вини лікарці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Житомирі оголосили підозру посадовцю медичного центру, який оформлював інвалідність за гроші.