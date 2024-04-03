На автодорозі М-14, біля повороту до селища Рибаківка, що на Миколаївщині, третього квітня сталася аварія за участі вантажівки. У результаті дорожньо-транспортної пригоди рух на відповідній ділянці ускладнено.

Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області.

За даними відомства, подія трапилася з вантажівкою, у якої перекинувся причіп та заблокував одну смугу транспортного руху.

"Рух на ділянці ускладнено, працюють усі відповідні служби. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху", — зазначили у патрульній поліції.

У поліції закликають врахувати аварію при плануванні поїздки та до того ж дотримуватись правил дорожнього руху.

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