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У Миколаївській області на одній з трас трапилася аварія: рух на ділянці ускладнено
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У Миколаївській області на одній з трас трапилася аварія: рух на ділянці ускладнено

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Аварія.
Місце аварії, 3 квітня 2024 року. Фото: Патрульна поліція Миколаївщини

На автодорозі М-14, біля повороту до селища Рибаківка, що на Миколаївщині, третього квітня сталася аварія за участі вантажівки. У результаті дорожньо-транспортної пригоди рух на відповідній ділянці ускладнено.

Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області.

За даними відомства, подія трапилася з вантажівкою, у якої перекинувся причіп та заблокував одну смугу транспортного руху.

"Рух на ділянці ускладнено, працюють усі відповідні служби. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху", — зазначили у патрульній поліції.

У поліції закликають врахувати аварію при плануванні поїздки та до того ж дотримуватись правил дорожнього руху.

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