Внаслідок ДТП на Закарпатті загинула 76-річна жінка

У місті Свалява Мукачівського району у вівторок, 2 квітня, сталася смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса "Ford" допустив наїзд на 76-річну місцеву жительку, яка проходила поруч. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

"21-річний водій мікроавтобуса "Ford", житель села Голубине, рухаючись заднім ходом допустив наїзд на 76-річну жительку Сваляви, яка проходила поруч. Жінка від отриманих травм померла на місці події", — йдеться у повідомленні.

Водія освідчили — за кермом він перебував тверезий. Автомобіль вилучили та перемістили на арештмайданчик.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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