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Внаслідок ДТП на Закарпатті загинула 76-річна жінка
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Внаслідок ДТП на Закарпатті загинула 76-річна жінка

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Внаслідок ДТП у Сваляві загинула 76-річна жінка
Внаслідок ДТП у Сваляві загинула 76-річна жінка. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

У місті Свалява Мукачівського району у вівторок, 2 квітня, сталася смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса "Ford" допустив наїзд на 76-річну місцеву жительку, яка проходила поруч. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

"21-річний водій мікроавтобуса "Ford", житель села Голубине, рухаючись заднім ходом допустив наїзд на 76-річну жительку Сваляви, яка проходила поруч. Жінка від отриманих травм померла на місці події", — йдеться у повідомленні.

Водія освідчили — за кермом він перебував тверезий. Автомобіль вилучили та перемістили на арештмайданчик.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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