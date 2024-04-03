Волинянка поповнила фонди бібліотеки обласного Держархіву краєзнавчими виданнями

Директорка Камінь-Каширського народного краєзнавчого музею, краєзнавиця Наталія Пась передала до бібліотеки держархіву області друковані видання з досліджень Камінь-Каширщини.
Наталія Пась є постійною користувачкою Державного архіву Волинської області, повідомили в установі.
Жінка передала у фонди бібліотеки сім друкованих видань:
- історико-краєзнавчі нариси "Камінь-Каширське Полісся. З історії краю";
- науково-популярне видання присвячене запруддівському періоду в життєписі української родини Косачів — Тесленків — Приходьків і 145-й річниці від дня народження Лесі Українки "Косачі і Запруддя" та комплект листівок "Родина Косачів і Запруддя";
- каталог "В ній — сповідь долі. Жіноча сорочка із збірки Камінь-Каширського районного краєзнавчого музею";
- фотоальбом "Духовні святині Камінь-Каширщини";
- буклет "Камінь-Каширський народний краєзнавчий музей. Путівник";
- буклет про автора експозиції та першого директора Камінь-Каширського краєзнавчого музею, вчителя Камінь-Каширської середньої школи "Василь Кмецинський. 1923-1994";
- історико-краєзнавче видання "Камінь-Каширське Полісся. З історії краю".
Видання стануть ще одним джерелом краєзнавчих досліджень Камінь-Каширщини, зазначили в архіві.
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