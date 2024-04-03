НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Волинянка поповнила фонди бібліотеки обласного Держархіву краєзнавчими виданнями
бібліотекиКНИЖКИДослідженняКУЛЬТУРАРегіони

Волинянка поповнила фонди бібліотеки обласного Держархіву краєзнавчими виданнями

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Науково-популярне видання присвячене запруддівському періоду в життєписі родини Косачів
Науково-популярне видання присвячене запруддівському періоду в життєписі української родини Косачів — Тесленків — Приходьків . Держархів Волині

Директорка Камінь-Каширського народного краєзнавчого музею, краєзнавиця Наталія Пась передала до бібліотеки держархіву області друковані видання з досліджень Камінь-Каширщини.

Наталія Пась є постійною користувачкою Державного архіву Волинської області, повідомили в установі.

Жінка передала у фонди бібліотеки сім друкованих видань:

  • історико-краєзнавчі нариси "Камінь-Каширське Полісся. З історії краю";
  • науково-популярне видання присвячене запруддівському періоду в життєписі української родини Косачів — Тесленків — Приходьків і 145-й річниці від дня народження Лесі Українки "Косачі і Запруддя" та комплект листівок "Родина Косачів і Запруддя";
  • каталог "В ній — сповідь долі. Жіноча сорочка із збірки Камінь-Каширського районного краєзнавчого музею";
  • фотоальбом "Духовні святині Камінь-Каширщини";
  • буклет "Камінь-Каширський народний краєзнавчий музей. Путівник";
  • буклет про автора експозиції та першого директора Камінь-Каширського краєзнавчого музею, вчителя Камінь-Каширської середньої школи "Василь Кмецинський. 1923-1994";
  • історико-краєзнавче видання "Камінь-Каширське Полісся. З історії краю".

Видання стануть ще одним джерелом краєзнавчих досліджень Камінь-Каширщини, зазначили в архіві.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Авторка проєкту книг про Україну "Книга-мандрівка. Міста" Ірина Тараненко
У Миколаєві презентували абетку з ілюстраціями та мультфільм про місто
Для проєкту "Велике читання" обрали книгу Олександра Будька з позивним "Терен"
“Історія впертого чоловіка”: для “Великого читання”на Рівненщині обрали книгу ветерана війни "Терена"
День дитячого читання у бібліотеках Луцька
День дитячої книги: як у Луцьку популяризують читання серед школярів
Учасники на експозиції картин
"Діти у ці воєнні часи полюбляють працювати з пластиліном". У Миколаєві представили картини, створені з пластиліну
На початок