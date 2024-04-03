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На об'їзній Львова трапилася ДТП: рух на ділянці ускладнений
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На об'їзній Львова трапилася ДТП: рух на ділянці ускладнений

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ДТП на об'їзній Львова 3 квітня 2024 року
ДТП на об'їзній Львова 3 квітня 2024 року. Пресслужба Патрульної поліції Львівщини

Вранці, 3 квітня, на об'їзній дорозі Львова, поблизу повороту на Давидів, трапилася ДТП з травмованими. Патрульні здійснюють реверсне регулювання руху.

Як повідомили на Telegram-каналі Патрульної поліції Львівщини, ДТП сталася на дорозі М-06 "Київ-Чоп". Транспортні засоби зіштовхнулися на об'їзній Львова, на залізничному мості, що поблизу повороту на Давидів. На ділянці частково перекритий рух.

"Патрульні здійснюють реверсне регулювання руху та забезпечують охорону місця події. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху. Будьте обережні на дорозі", — йдеться у повідомленні.

Про кількість та особи травмованих наразі не повідомляють.

О 12:08 рух на ділянці відновили.

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