У Києві містяни продовжують виявляти гранати на вулицях

У Подільському районі Києва на лінію 112 звернувся чоловік, який повідомив, що під час прогулянки виявив підозрілий предмет, схожий на гранату. Її знешкодили вибухотехніки.
Про це повідомили у патрульній поліції Києва.
Патрульні огородили територію та викликали на місце слідчих й вибухотехніків.
Правоохоронці нагадують алгоритм дій у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів:
- категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета;
- підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
- курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться небезпечний предмет.
Що відомо про виявлення вибухонебезпечних предметів у Києві
Наприкінці березня у Святошинському районі Києві чоловік під час прогулянки виявив гранату. Її знешкодили вибухотехніки.
Дві гранати виявили містяни у Солом'янському та Святошинському районах столиці 11 березня.
Раніше у столиці містяни знайшли гранату в озері на Нивках та ще один підозрілий предмет виявили в Оболонському районі. У Подільському районі Києва від детонації гранати загинув чоловік.
У Святошинському районі Києва чоловік випадково знайшов гранати на смітнику. За кілька днів містяни також виявили вибухівку в Оболонському та Голосіївському районах столиці.
Киянин знайшов у лісосмузі рештки збитого російського безпілотника "Шахед" з неушкодженою бойовою частиною. На місці знахідки працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.