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У Києві містяни продовжують виявляти гранати на вулицях
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У Києві містяни продовжують виявляти гранати на вулицях

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У Києві містяни продовжують виявляти гранати на вулицях
У Києві перехожий знайшов на вулиці предмет, схожий на гранату. Фото: Telegram/патрульна поліція Києва

У Подільському районі Києва на лінію 112 звернувся чоловік, який повідомив, що під час прогулянки виявив підозрілий предмет, схожий на гранату. Її знешкодили вибухотехніки.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Патрульні огородили територію та викликали на місце слідчих й вибухотехніків.

Правоохоронці нагадують алгоритм дій у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів:

  • категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета;
  • підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться небезпечний предмет.

Що відомо про виявлення вибухонебезпечних предметів у Києві

Наприкінці березня у Святошинському районі Києві чоловік під час прогулянки виявив гранату. Її знешкодили вибухотехніки.

Дві гранати виявили містяни у Солом'янському та Святошинському районах столиці 11 березня.

Раніше у столиці містяни знайшли гранату в озері на Нивках та ще один підозрілий предмет виявили в Оболонському районі. У Подільському районі Києва від детонації гранати загинув чоловік.

У Святошинському районі Києва чоловік випадково знайшов гранати на смітнику. За кілька днів містяни також виявили вибухівку в Оболонському та Голосіївському районах столиці.

Киянин знайшов у лісосмузі рештки збитого російського безпілотника "Шахед" з неушкодженою бойовою частиною. На місці знахідки працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

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