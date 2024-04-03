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18-річною вступила до лав ЗСУ. На війні загинула військова з Луганщини Надія Войцишин
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18-річною вступила до лав ЗСУ. На війні загинула військова з Луганщини Надія Войцишин

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Військова Надія Войцишин загинула на Запоріжжі
Загибла військовослужбовиця Надія Войцишин. Колаж: Суспільне Донбас

На Запорізькому напрямку фронту загинула військовослужбовця родом з Попасної Луганської області Надія Войцишин. Сьогодні, 3 квітня, її поховають на Волині, де вона жила.

Про це написав начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор.

Він розказав, що Надія народилася та росла у Попасній. У 2014-му році, коли розпочалась війна, разом з батьками дівчинка переїхала з Луганщини на Волинь.

"Навчалася на педагогічному факультеті у Рівному, а у 2020 році, 18-річною, вступила до лав ЗСУ. На службі зустріла і своє кохання — взяла шлюб з Юрієм, який сьогодні продовжує боронити нашу країну", — розповів начальник адміністрації.

"Дівчина завжди мріяла про гучне та велике весілля. Сподівалась відгуляти його разом з перемогою".

Військовослужбовиця загинула на Запорізькому напрямку. Прощання із нею відбудеться 3 квітня у Любомлі на Волині.

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