На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад три десятки дерев

За добу на дороги Тернопільщини вітер повалив понад три десятки дерев. Про це повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області.
Вітер повалив на дороги понад три десятки дерев. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області
"Дорожники розчистили автошляхи області від дерев та відновили повноцінний рух транспорту. За прогнозом синоптиків, 3 квітня в західних областях спостерігатимуться пориви вітру 15-20 метрів за секунду", — йдеться у повідомленні.
Вітер повалив на дороги понад три десятки дерев. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області
Нагадаємо, 27 березня на дороги області вітер повалив понад два десятки дерев.
Вітер повалив на дороги понад три десятки дерев. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області
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