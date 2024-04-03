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На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад три десятки дерев
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На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад три десятки дерев

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На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад три десятки дерев
На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад три десятки дерев. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області

За добу на дороги Тернопільщини вітер повалив понад три десятки дерев. Про це повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області.

Вітер повалив на дороги понад три десятки дерев
Вітер повалив на дороги понад три десятки дерев. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області

"Дорожники розчистили автошляхи області від дерев та відновили повноцінний рух транспорту. За прогнозом синоптиків, 3 квітня в західних областях спостерігатимуться пориви вітру 15-20 метрів за секунду", — йдеться у повідомленні.

Вітер повалив на дороги понад три десятки дерев
Вітер повалив на дороги понад три десятки дерев. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області

Нагадаємо, 27 березня на дороги області вітер повалив понад два десятки дерев.

Вітер повалив на дороги понад три десятки дерев
Вітер повалив на дороги понад три десятки дерев. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області

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