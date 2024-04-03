У селі Пасічна Надвірнянського району, що на Івано-Франківщині, працівники служби безпеки ПАТ "Укрнафта" виявили несанкціоновану врізку у газопровід.

Про це повідомили на сайті компанії.

Працівники "Укрнафти" виявили врізку під час обстеження газопроводу. Вони з'ясували, що невідомі люди незаконно здійснюють відбір газу, вмонтувавши у металеву трубу високого тиску кульковий кран. До нього приєднали поліетиленовий шланг, який вів до житлових будинків.

Справу передали поліції Івано-Франківської області.

"Наразі встановлюються збитки, завдані компанії, та люди, які здійснили незаконну врізку", — йдеться у дописі.

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