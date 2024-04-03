НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Пасічній на Франківщині невідомі зробили врізку в газопровід "Укрнафти" і незаконно відбирали газ
КРИМІНАЛІНФРАСТРУКТУРАРегіони

У Пасічній на Франківщині невідомі зробили врізку в газопровід "Укрнафти" і незаконно відбирали газ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У селі Пасічна Надвірнянського району, що на Івано-Франківщині, працівники служби безпеки ПАТ "Укрнафта" виявили несанкціоновану врізку у газопровід.

Про це повідомили на сайті компанії.

Працівники "Укрнафти" виявили врізку під час обстеження газопроводу. Вони з'ясували, що невідомі люди незаконно здійснюють відбір газу, вмонтувавши у металеву трубу високого тиску кульковий кран. До нього приєднали поліетиленовий шланг, який вів до житлових будинків.

Справу передали поліції Івано-Франківської області.

"Наразі встановлюються збитки, завдані компанії, та люди, які здійснили незаконну врізку", — йдеться у дописі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Житель Рівненщини перевозив оленів у бусі, його затримали на блокпосту
Перевозив дев'ять оленів, один був мертвий: у Києві затримали жителя Рівненщини
Житомир, хабар, ВЛК, поліція
На Житомирщині на хабарі затримали голову обласної військово-лікарської комісії та його спільників
Херсонщина, поліція
Привласнив автомобіль державного підприємства. Жителю Херсонщини оголосили про підозру
СБУ вивіска
Завдав державі збитків на майже 1,5 мільйона гривень: судитимуть екскерівника оборонного підприємства на Львівщині
На початок