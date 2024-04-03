Правоохоронці затримали брата і сестру з Ізюмського району Харківської області за підозрою в держзраді. За даними слідства, вони передавали росіянам дані про підстанції "Укрзалізниці", а також — маршрути ешелонів ЗСУ.

Цю інформацію РФ планувала використати для диверсій на залізниці під час руху вагонів зі зброєю та боєприпасами для фронту на Східному напрямку, повідомив речник Служби безпеки у Харківській області Владислав Абдула.

"Найбільше підозрюваних цікавили "уразливі" ділянки переміщення рухомих складів, наприклад, залізничні мости, шляхопроводи і автотунелі під коліями. Також вони встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій "Укрзалізниці", — сказано в повідомленні.

За даними слідства, брат і сестра збирали інформацію про вантажі, які мали прямувати на Лиманський напрямок.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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