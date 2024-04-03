Головні новини Рівного та області 3 квітня

Новини та події Рівного та Рівненської області 3 квітня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
У Рівному стартував проєкт "Велике читання"
Рівнянин, ветеран війни Олександр Будько з позивним “Терен” відкрив "Велике читання" на Рівненщині. Його автобіографічну книгу “Історія впертого чоловіка” обрали для проєкту в 2024 році. Захід стартував 3 квітня в обласній універсальній науковій бібліотеці.
Олександр Будько розповів, що писати книгу почав працювати у жовтні 2022 року, видав її через дев'ять місяців:
"Я почав писати ще перебуваючи на фронті. Це були короткі тексти, які описували мої будні та моїх побратимів".
Олександр Будько додав, що книгу видали тиражем 7 000 примірників
Як читали "Історію впертого чоловіка” — у репортажі Суспільного.
На півночі Рівненщини завершили відновлення лісів після бурштинокопачів
На Рівненському Поліссі завершили відновлення лісів, пошкоджених після нелегального видобутку бурштину. Йдеться про 90 га землі. На місцях, де утворилися болота, відновити рослинність — не можливо.
Про це 3 квітня повідомила речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська.
За її даними, відновлювати ділянки, пошкоджені через незаконний видобуток бурштину, розпочали навесні 2023 року. Цієї весни роботи завершили. Лісові культури висаджували на площі понад 90 га.
"Ще на кількох десятках гектарів провели інші необхідні лісогосподарські заходи —створювали на цих площах лісові культури, проводили доповнення та сприяння природному поновленню", — повідомила речниця.
Найбільше пошкоджених земель лісівники виявили на території Сарненського лісгоспу — понад 60 га, ще 20 га — в межах рідколісся
"З цими ділянками лісівники також попрацювали методом доповнення та введення необхідних порід — сосни, дуба, вільхи. Природа частково вже відновилася самостійно. На таких площах лісівники лише забезпечують вчасні якісні догляди та охорону. Ще частково на Сарненщині в результаті незаконного видобутку бурштину сформувалися заболочені території. На цих ділянках відновлення лісу поки неможливе", — зазначили у пресслужбі лісовому офісі.
Що відомо про видобуток бурштину на Рівненщині
У 2015-2017 роках через незаконний видобуток бурштину на Рівненщині пошкоджено понад 4,5 тисячі гектарів — території Сарненського, Рафалівського та Клесівського лісгоспів, зазначила Світлана Думська:
"Інвентаризація показала, що ділянки різних категорій ушкодження. Частково на них уже відбулося природне відновлення. На окремих площах можливим було створення лісових культур. Є ділянки, які ще десятки років будуть "місячними пейзажами". Землі потребують рекультивації, свого природного відновлення і лише тоді — заліснення. Над цим лісівники працюватимуть усі наступні роки".
"Він був батьком рівненського баскетболу": спогади про Сергія Шемосюка. Коли прощатимуться із тренером
Помер один із засновників рівненського баскетбольного клубу і команди “БК-93” Сергій Шемосюк. Це сталося 2 квітня. Про його смерть повідомила у Facebook ОСДЮШОР.16 квітня Сергію Шемосюку мало б виповнитись 68 років.
Спогадами про тренера із Суспільним поділилися його вихованець голова обласної федерації баскетболу Олександр Процюк та начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА Віталій Ліпський.
"Це був гуру баскетболу"
Віталій Ліпський зазначив, що декілька днів тому спілкувався із Сергієм Шемосюком:
“Я досі ще не можу прийти до тями, ми втратили дуже видатну людину. Це був мозок, рушійна сила, гуру баскетболу та інших видів спорту. Це непоправна втрата. Сергій Степанович багато допомагав під час проведення різних шкільних змагань з різних видів спорту”.
Сайт Федерації баскетболу України інформує, що Сергій Шемосюк народився 16 квітня 1956 року. Закінчив Брестський державний педагогічний інститут. З 1977 року працював в ДЮСШ Рівного.
У 1993 році був одним із засновників баскетбольної команди Рівненщини “БК-93 Пульсар”. До 2007 року очолював цю команду, пройшовши з нею шлях від Першої ліги до Суперліги.
З 2007 по 2022 роки був директором Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, після цього продовжував тренерську діяльність.
"Його гумор і дотепність завжди допомагали"
Вихованцем Сергія Шемосюка був нинішній голова обласної федерації баскетболу Олександр Процюк. З 1990 року тренувався у нього в Рівненській ОДЮСШ, з 1993 року — в баскетбольному клубі "БК-93 Пульсар". "Його гумор та дотепність завжди допомагали перетворити виснажливі тренування на захоплюючу діяльність. «Ви усі мої діти», — фраза, яку він повторював на адресу хлопців і дівчат. Він був беззаперечним батьком рівненського баскетболу, оскільки вивів його на новий якісний рівень. У складі клубу під його керівництвом разом з одноклубниками ставали багаторазовими переможцями Чемпіонатів України, здобували перемоги на міжнародних аренах. Чимало його вихованців досягли вершин не лише у спорті.
Я є і лишуся назавжди його вихованцем та колегою і буду безмежно вдячний йому довіку", — зауважив Олександр Процюк.
Коли й де прощатимуться із Сергієм Шемосюком
Баскетбольний клуб "Рівне" у Facebook повідомив, що прощання з Сергієм Шемосюком відбудеться 4 квітня о 13:00 в приміщенні ОСДЮСШОР у Рівному за адресою: вулиця Соборна, 11А о 13:00
Поховають його на кладовищі Нове о 15:30
До 31 березня посадовці та чиновники мали задекларувати свої статки за 2023 рік. Чим володіють голова Рівненської обласної ради та його заступники Микола Кучерук, Віталій Ундір, Сергій Свисталюк та Олексій Бучинський — у матеріалі Суспільного.
Повідомили про смерть шістьох військових з Рівненщини
Стало відомо про смерть шістьох військових з Рівненщини — Сергія Баглая з Корецької громади, Тараса Бойка з Вараша, Віталія Демчука з Бабинської громади, Анатолія Годунка з Полицької, Юрія Столярчука з Острозької та Федора Головина з Березнівської. Про це поінформували у Facebook тергромад.
Сергій Баглай — 1973 року народження, житель села Крилів Рівненського району. Військовий помер 2 квітня під час проходження військової служби. Попрощалися з Сергієм Баглаєм 3 квітня.
Тарас Бойко народився у Вараші, навчався у ліцеї №2. Після школи вступив до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. До повномасштабної війни працював у Києві. Чоловік вступив до лав ЗСУ у травні 2023 року. Молодший сержант служив старшим оператором відділення радіоелектронної боротьби 81-ї окремої аеромобільної бригади. 42-річний військовий загинув 30 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині.
Віталій Демчук народився у Гощі, проживав у селі Мнишин. 31-річний військовий загинув 31 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Анатолій Годунко проживав у селі Полиці Вараського району. Чоловік був прикордонником, начальником першої групи протитанкових ракетних комплексів. 33-річний сержант загинув 27 березня на Донеччині.
Юрій Столярчук проживав у селі Грем'яче Рівненського району. 36-річний військовий загинув 1 квітня внаслідок удару дрона-камікадзе на Донеччині.
Федір Головин — 1973 року народження, з села Бистричі Рівненського району. Чоловік був старшим водієм-телефоністом стрілецької роти. Військовий загинув 2 квітня на Донеччині.
У Рівному попрощалися з добровольцем Андрієм Машлаєм
У Рівному на майдані Незалежності 3 квітня попрощалися з 38-річним добровольцем Андрієм Машлаєм. Він загинув 27 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Що задекларували міський голова Сарн і ексочільник РДА на Рівненщині
До 31 березня включно 2024 року чиновники мали оприлюднити декларації за минулий рік у єдиному державному реєстрі. Що задекларували міський голова Сарн Руслан Серпенінов та колишній очільник Сарненської райдержадміністрації на Рівненщині Олександр Кохан — у матеріалі Суспільного.
Руслан Серпенінов
Міський голова Сарн Руслан Серпенінов декларацію за 2023 рік подав 18 березня.
Нерухомість
Згідно з декларацією, він володіє квартирою в Сарнах загальною площею 59,1 м². Крім того, на його дружину Ольгу Серпенінову зареєстровані три земельні ділянки загальною площею 2 363 м². Також вона має у власності об'єкт незавершеного будівництва — житловий будинок на 131 м².
Рухоме майно
Згідно з декларацією дружина міського голови Сарн Ольга Серпенінова володіє Audi A4 Allroad. Автомобіль придбали у березні 2023 року за 423 109 гривень.
Доходи
За 2023 рік Сарненський міський голова задекларував 679 995 гривень заробітної плати за основним місцем роботи. Дружина, яка працює у закладі дошкільної освіти №9 “Росинка”, отримала 114 129 гривень. Також Ольга Серпеніновав вказала суму 30 000 грн, як дохід від відчуження (продажу) рухомого майна.
Грошові активи
Дружина міського голови Сарн задекларувала 10 000 доларів, які зберігає готівкою.
Фінансові зобов'язання
Руслан Серпенінов оформив позику розміром 300 000 грн у місцевого підприємця Олександра Полякова. Ще 500 000 грн позики в цього ж підприємця задекларувала дружина міського голови.
Олександр Кохан
Олександр Кохан з лютого 2021 року очолював Сарненську райдержадміністрацію, в лютому 2024 його звільнили з цієї посади і призначили заступником голови Рівненської ОДА.
Декларацію за 2023 рік ексочільник Сарненської РДА у Єдиному державному реєстрі подав 2 лютого.
Нерухомість
Олександр Кохан задекларував житловий будинок на 91 м² у Вінницькій області, який знаходиться у спільній власності п'ятьох членів родини. Дружина Ірина Кохан у листопаді 2023 року стала власницею будинку в Києві площею 236 м².
Рухоме майно
У декларації Олександра Кохана власником траспортного засобу Nissan Leaf також зазначена дружина. Автомобіль придбали у 2018 році за 411 000 гривень.
Доходи
Колишній начальник Сарненської військової адміністрації задекларував 802 170 гривень заробітної плати та 1 023 гривні доходу з відсотків у “Універсал банку”.
Заробітна плата Ірини Кохан становить 296 533 гривні. Вона працює у ТОВ "СІНЕВО УКРАЇНА".
Грошові активи
На банківських рахунках Олександра Кохана розміщено 178 384 гривні, а також 6 748 доларів. Крім того, 23 000 доларів зберігається у банку готівкою. Ще 5 000 доларів готівкою зберігає дружина Ірина Кохан і 5 607 грн вона розмістила на банківських рахунках.
На Рівненщині за крадіжку в сестри суд зобов'язав чоловіка прочитати твір "Кайдашева сім'я"
На Рівненщині суд зобов'язав чоловіка, який обікрав сестру, прочитати Цивільний кодекс України та твір "Кайдашева сім'я".
Про це йдеться у вироку Гощанського районного суду, який оприлюднили 1 квітня.
За версією слідства, 28 травня 2023 року уродженець села Курозвани Гощанської громади зайшов на подвір'я своєї сестри і вкрав із господарського приміщення будівельні інструменти та металевий каркас воза, загальною вартістю 6 641 грн.
Показання обвинуваченого
У суді чоловік стверджував, що нічого не крав, а лише забрав своє майно. Свій вчинок пояснив тим, що дізнався нібито сестра збирається продавати будинок, який залишили у спадок.
"Він сам все придбав, поки жив у будинку, вставив пластикові вікна і все решту робив. Потерпіла ж ніколи не приїжджала і не допомагала ні йому, ні батькам. Повідомив, що виселився вісім-дев'ять років тому, спочатку приїжджав туди, а потім перестав. Коли приїхав 25 травня 2023 року, то вдома нікого не було. Перед приїздом попередив сестру про те, що приїде і забере огортувач", — йдеться у вироку.
Показання потерпілої
Жінка розповіла суду, що їй зателефонувала сусідка і повідомила, що в будинку — вирвані двері.
"Напередодні до цього домогосподарства приїжджав її брат, казав, що хоче забрати своє, воза, інструменти. Потерпіла викликала поліцію, обвинувачений поїхав, але залишив записку з погрозами. Стверджує, що обвинувачений почав приїжджати до неї після того, як її чоловіка мобілізували до ЗСУ, зривав замки, викидав речі. Писав СМС з погрозами й побажаннями смерті, — зазначили у вироку суду.
Жінка запевняла, що реманент, який викрав її брат, частково отримала у спадок, а щось — придбала сама з чоловіком. Братові, з її слів, їхня матір у заповіті, нічого не залишила.
"Обвинуваченого було виписано звідти за рішенням суду. Брату мати нічого не залишила, тому він погрожував потерпілій, що відбере хату, або спалить. Один з возів, які забрав обвинувачений, вона віддала йому добровільно, крім того, дозволила забрати деякі інші речі: плуг, виорювач, інструменти, бочку, зварювальний апарат", — йдеться у вироку.
Що вирішив суд
Обвинувачений у суді своєї вини не визнав та вибачення у сестри не попросив. За крадіжку в умовах воєнного стану йому загрожувало від п'яти до восьми років ув'язнення.
Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання — п'ять років позбавлення волі умовно з іспитовим терміном на один рік.
Також ухвалою суду чоловіка зобов'язали прочитати розділи із Цивільного кодексу про успадкування майна та право власності та роман "Кайдашева сім`я" Івана Нечуя-Левицького.
Бригади працювали уночі: електропостачання для понад тисячі споживачів Рівненщини відновили
Більше тисячі споживачів Рівненщини, які напередодні увечері опинилися без електропостачання, заживили. Це дані станом на 8:00 3 квітня. Щоб повернути світло споживачам, енергетики працювали протягом ночі. Про це повідомила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова.
За її даними, повідомлення про відключення електроенергії від споживачів почали надходити з 16:00 2 квітня. Через пориви вітру і повалені дерева без світла опинилися 1 149 абонентів у Рівненському, Вараському і Дубенському районах.
Після 21.00 почали надходити повідомлення з різних куточків області про нові знеструмлення.
"Тож нашим бригадам, аби відновити електропостачання, доводилося працювати уночі. Станом на 8.00 наші фахівці завершили всі ремонтні роботи на мережах середньої напруги. Продовжуємо відпрацьовувати поодинокі заявки на лініях 0,4 кВ. Наразі найбільше їх з Березнівщини. Сильний вітер не вщухає, загроза обривів проводів доволі висока, тому нагадуємо про обережність поблизу ліній електропередачі", — зазначила Алла Ліхачова.
Про випадки обриву ліній слід телефонувати до колцентру Рівнеобленерго за номерами: (067) 620-44-11, (050) 490-44-11, (0362) 69-42-98 та 69-42-79.
"Історія впертого чоловіка": для "Великого читання" на Рівненщині обрали книгу ветерана війни "Терена"
На Рівненщині 3 квітня стартує проєкт “Велике читання”. Його проводять третій рік поспіль. Цього разу для читання обрали автобіографічну книгу “Історія впертого чоловіка” ветерана війни Олександра Будька з позивним “Терен”. Захід відбудеться в обласній універсальній науковій бібліотеці.
Про це Суспільному розповіла провідна методистка закладу Світлана Ступницька.
За її словами, проєкт організовують, щоб популяризувати рівненських письменників та залучити людей до читання. Книгу "Історія впертого чоловіка" Олександра Будька для "Великого читання" у 2024 році обрали з двох причин:
“Перше — ми звернули увагу на автора. Автором є рівнянин Олександр “Терен”. Друге — це те, що йому, не зважаючи на те, що за станом здоров'я не вдавалося спочатку потрапити до Збройних сил України — попри всі труднощі у свої 24 роки потрапив на лінію фронту. Він зумів своїм прикладом, працею та зусиллями підняти своїх побратимів”.
Про що книга
Роман “Історія впертого чоловіка” — це перший твір Олександра “Терена”, виданий у 2023 році.
“Ця книга без пафосу, без підкресленого героїзму, але коли читаєш кожен рядок цієї книги — просто усвідомлюєш, що цей героїзм щодня, щохвилини, щогодини був присутнім у житті наших хлопців ЗСУ”, — зауважила Світлана Ступницька.
Вона додала, що роман не має обмежень для читачів за віком:
“Взагалі, книга цікава для кожного. Я б навіть сказала, що там є такі фрагменти, які будуть цікаві і для менших школярів — як воїни ЗСУ своїм теплом зі своєю добротою зігрівають братів наших менших в тих містах і селах, де вони бувають. Вони до них тягнуться — собачки, котики, навіть свині. Як описує Олександр Терен, вони кожному приділяють увагу і своїм душевним теплом цих тварин оберігають і підтримують”.
Проєкт "Велике читання"
“Велике читання” — це соціально-культурна ініціатива, яку в 2021 році започаткувала обласна універсальна наукова бібліотека. Щороку для проєкту обирають книгу місцевого автора або видання, за змістом пов’язане з Рівненщиною.
“Проєкт цьогоріч проводиться уже втретє. У перший рік ми читали “Паперові солдати” братів Капранових. Потім розпочалася повномасштабна війна — і ми не проводили “Велике читання”. Торік ми читали твори Сергія Гридіна”, — розповіла Світлана Ступницька.
Захід розпочнеться з конференції 3 квітня об 11:00 у бібліотеці за адресою: вул. Олександра Борисенка, 6.