Більше тисячі споживачів Рівненщини, які напередодні увечері опинилися без електропостачання, заживили. Це дані станом на 8:00 3 квітня. Щоб повернути світло споживачам, енергетики працювали протягом ночі.

Про це повідомила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова.

За її даними, повідомлення про відключення електроенергії від споживачів почали надходити з 16:00 2 квітня. Через пориви вітру і повалені дерева без світла опинилися 1 149 абонентів у Рівненському, Вараському і Дубенському районах.

Після 21.00 почали надходити повідомлення з різних куточків області про нові знеструмлення.

"Тож нашим бригадам, аби відновити електропостачання, доводилося працювати уночі. Станом на 8.00 наші фахівці завершили всі ремонтні роботи на мережах середньої напруги. Продовжуємо відпрацьовувати поодинокі заявки на лініях 0,4 кВ. Наразі найбільше їх з Березнівщини. Сильний вітер не вщухає, загроза обривів проводів доволі висока, тому нагадуємо про обережність поблизу ліній електропередачі", — зазначила Алла Ліхачова.

Про випадки обриву ліній слід телефонувати до колцентру Рівнеобленерго за номерами: (067) 620-44-11, (050) 490-44-11, (0362) 69-42-98 та 69-42-79.

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