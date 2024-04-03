Захисника з Одещини нагородили посмертно орденом "За мужність"

Військового з Одещини Романа Воробйова нагородили посмертно орденом "За мужність" III ступеня. Відзнаку отримала мати захисника.

Про це 2 квітня повідомили у Кілійській міській територіальній громаді.

Роман Воробйов мав звання молодший сержант та служив у десантно-штурмовому війську в/ч А0224. Він помер від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районні населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Згідно з указом президента від 19 жовтня 2023 року №698 військового нагородили орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Кілійський міський голова В'ячеслав Чернявський разом із начальником першого відділу Ізмаїльського районного територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вручили державну нагороду мамі полеглого — Галині Олексіївні, зазначили у тергромаді.

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