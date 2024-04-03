Військовослужбовці 118 окремої механізованої бригади, які воюють на Запорізькому напрямку, між бойовими завданнями готують для побратимів. Бійці на псевдо “Гоголь”, “Святий”, "Вінниця" та "Мороз" в цивільному житті працювали у різних галузях, але на передовій вигадують різноманітні страви. В їхньому меню є борщі, супи, каші, салати і навіть тістечка.
Військовий на псевдо “Гоголь”
40-річний військовий на псевдо “Гоголь” востаннє готував в студентські роки, але за час повномасштабної війни довелося покращити кулінарні навички. Каже, із собою завжди має газовий балон, воду та сухпаї:
"Треба харчуватися гарно, щоб працювати потім також влучно, вдало і не було до нас нарікань, що хлопці голодні. Буває взагалі не готуємо, по різному, це залежить від нашої роботи, яку ми виконуємо. Буває таке, що сухпаї виручають".
В цивільному житті “Гоголь” працював в охороні, також був вантажником, бойового досвіду не мав. Але на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни:
Боєць на позивний “Святий”
Боєць на позивний “Святий” — бойовий медик. Коли має час, пригощає побратимів смачненьким:
"Поки всі хлопці на виїзді, працюють по цілям, виконують нашу основну задачу, то я готую на вечерю плов. Іноді навіть тістечка їм роблю: печево, згущенка туди, какао, і робимо такі тістечка, які називаються картопелька".
Боєць на позивний "Вінниця"
Боєць на позивний "Вінниця" останні 17 років був на заробітках за кордоном, але з початком повномасштабної війни повернувся аби захищати країну. Каже, приготування їжі допомагає відволікатися:
"Коли свіже м'ясо, коли тушонка, буде постачання та й буде свіже м'ясо, то чи смажемо, чи так варимо. Доводиться цю роботу виконувати. Вдома не робив, то тут роблю".
Військовий на позивний "Мороз"
46-річний військовий на позивний "Мороз" від початку повномасштабної війни був в теробороні, а вже з 2023 року бере участь у бойових завданнях на Запорізькому напрямку. Зізнається, коли приїжджає у відпустку додому, то також допомагає дружині:
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