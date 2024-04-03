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"Борщ ніколи не набридає, як немає борщу, то немає, що їсти": що готують військові на Запорізькому напрямку
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"Борщ ніколи не набридає, як немає борщу, то немає, що їсти": що готують військові на Запорізькому напрямку

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Борщ, який готують військові
Борщ, який готують військові. Фото: Суспільне Запоріжжя

Військовослужбовці 118 окремої механізованої бригади, які воюють на Запорізькому напрямку, між бойовими завданнями готують для побратимів. Бійці на псевдо “Гоголь”, “Святий”, "Вінниця" та "Мороз" в цивільному житті працювали у різних галузях, але на передовій вигадують різноманітні страви. В їхньому меню є борщі, супи, каші, салати і навіть тістечка.

Військовий на псевдо “Гоголь”

40-річний військовий на псевдо “Гоголь” востаннє готував в студентські роки, але за час повномасштабної війни довелося покращити кулінарні навички. Каже, із собою завжди має газовий балон, воду та сухпаї:

кухня
Військовий на псевдо “Гоголь”. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Треба харчуватися гарно, щоб працювати потім також влучно, вдало і не було до нас нарікань, що хлопці голодні. Буває взагалі не готуємо, по різному, це залежить від нашої роботи, яку ми виконуємо. Буває таке, що сухпаї виручають".
"Борщ ніколи не набридає, як немає борщу, то немає, що їсти": що кухарі готують військовим на Запорізькому напрямку
Тушонка. Фото: Суспільне Запоріжжя

В цивільному житті “Гоголь” працював в охороні, також був вантажником, бойового досвіду не мав. Але на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни:

"Щоб бути корисним для країни, хоча б, навіть, варити їсти"
Військовослужбовець на псевдо "Гоголь"

"Борщ ніколи не набридає, як немає борщу, то немає, що їсти": що кухарі готують військовим на Запорізькому напрямку
Військові обідають. Фото: Суспільне Запоріжжя

Боєць на позивний “Святий”

Боєць на позивний “Святий” — бойовий медик. Коли має час, пригощає побратимів смачненьким:

кухня
Бойовий медик на псевдо "Святий". Фото: Суспільне Запоріжжя
"Поки всі хлопці на виїзді, працюють по цілям, виконують нашу основну задачу, то я готую на вечерю плов. Іноді навіть тістечка їм роблю: печево, згущенка туди, какао, і робимо такі тістечка, які називаються картопелька".
"Борщ ніколи не набридає, як немає борщу, то немає, що їсти": що кухарі готують військовим на Запорізькому напрямку
Плов, який готують військові. Фото: Суспільне Запоріжжя

"В цивільному житті я займався іншими справами, а кулінарія — це моє хоббі"
Бойовий медик на псевдо "Святий"

"Борщ ніколи не набридає, як немає борщу, то немає, що їсти": що кухарі готують військовим на Запорізькому напрямку
Заправка для борщу, який готують військові. Фото: Суспільне Запоріжжя

Боєць на позивний "Вінниця"

Боєць на позивний "Вінниця" останні 17 років був на заробітках за кордоном, але з початком повномасштабної війни повернувся аби захищати країну. Каже, приготування їжі допомагає відволікатися:

кухня
Військовослужбовець на псевдо "Вінниця". Фото: Суспільне Запоріжжя
"Коли свіже м'ясо, коли тушонка, буде постачання та й буде свіже м'ясо, то чи смажемо, чи так варимо. Доводиться цю роботу виконувати. Вдома не робив, то тут роблю".
"Борщ ніколи не набридає, як немає борщу, то немає, що їсти": що кухарі готують військовим на Запорізькому напрямку
Суп, який готують військові. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Борщ ніколи не набридає, як немає борщу, то немає, що їсти"
Військовослужбовець на псевдо "Вінниця"

"Борщ ніколи не набридає, як немає борщу, то немає, що їсти": що кухарі готують військовим на Запорізькому напрямку
Військові готують. Фото: Суспільне Запоріжжя

Військовий на позивний "Мороз"

46-річний військовий на позивний "Мороз" від початку повномасштабної війни був в теробороні, а вже з 2023 року бере участь у бойових завданнях на Запорізькому напрямку. Зізнається, коли приїжджає у відпустку додому, то також допомагає дружині:

кухня
Військовослужбовець на псевдо "Мороз". Фото: Суспільне Запоріжжя

"Я коли додому у відпустку приїжджаю, я готую"
Військовослужбовець на псевдо "Мороз"

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