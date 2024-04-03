Військовослужбовці 118 окремої механізованої бригади, які воюють на Запорізькому напрямку, між бойовими завданнями готують для побратимів. Бійці на псевдо “Гоголь”, “Святий”, "Вінниця" та "Мороз" в цивільному житті працювали у різних галузях, але на передовій вигадують різноманітні страви. В їхньому меню є борщі, супи, каші, салати і навіть тістечка.

Військовий на псевдо “Гоголь”

40-річний військовий на псевдо “Гоголь” востаннє готував в студентські роки, але за час повномасштабної війни довелося покращити кулінарні навички. Каже, із собою завжди має газовий балон, воду та сухпаї:

Військовий на псевдо “Гоголь”. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Треба харчуватися гарно, щоб працювати потім також влучно, вдало і не було до нас нарікань, що хлопці голодні. Буває взагалі не готуємо, по різному, це залежить від нашої роботи, яку ми виконуємо. Буває таке, що сухпаї виручають".

Тушонка. Фото: Суспільне Запоріжжя

В цивільному житті “Гоголь” працював в охороні, також був вантажником, бойового досвіду не мав. Але на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни:

"Щоб бути корисним для країни, хоча б, навіть, варити їсти" Військовослужбовець на псевдо "Гоголь"

Військові обідають. Фото: Суспільне Запоріжжя

Боєць на позивний “Святий”

Боєць на позивний “Святий” — бойовий медик. Коли має час, пригощає побратимів смачненьким:

Бойовий медик на псевдо "Святий". Фото: Суспільне Запоріжжя

"Поки всі хлопці на виїзді, працюють по цілям, виконують нашу основну задачу, то я готую на вечерю плов. Іноді навіть тістечка їм роблю: печево, згущенка туди, какао, і робимо такі тістечка, які називаються картопелька".

Плов, який готують військові. Фото: Суспільне Запоріжжя

"В цивільному житті я займався іншими справами, а кулінарія — це моє хоббі" Бойовий медик на псевдо "Святий"

Заправка для борщу, який готують військові. Фото: Суспільне Запоріжжя

Боєць на позивний "Вінниця"

Боєць на позивний "Вінниця" останні 17 років був на заробітках за кордоном, але з початком повномасштабної війни повернувся аби захищати країну. Каже, приготування їжі допомагає відволікатися:

Військовослужбовець на псевдо "Вінниця". Фото: Суспільне Запоріжжя

"Коли свіже м'ясо, коли тушонка, буде постачання та й буде свіже м'ясо, то чи смажемо, чи так варимо. Доводиться цю роботу виконувати. Вдома не робив, то тут роблю".

Суп, який готують військові. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Борщ ніколи не набридає, як немає борщу, то немає, що їсти" Військовослужбовець на псевдо "Вінниця"

Військові готують. Фото: Суспільне Запоріжжя

Військовий на позивний "Мороз"

46-річний військовий на позивний "Мороз" від початку повномасштабної війни був в теробороні, а вже з 2023 року бере участь у бойових завданнях на Запорізькому напрямку. Зізнається, коли приїжджає у відпустку додому, то також допомагає дружині:

Військовослужбовець на псевдо "Мороз". Фото: Суспільне Запоріжжя

"Я коли додому у відпустку приїжджаю, я готую" Військовослужбовець на псевдо "Мороз"

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