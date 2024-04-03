У Чернівцях скасували автобусні маршрути №11 та №12, які обслуговував приватний перевізник. Ці маршрути дублюють деякі тролейбусні, також перевізник не оновлював транспорт, тому замість маршруток збільшили кількість тролейбусів.

Про це у коментарі Суспільному розповів заступник міського голови Ігор Крохмаль.

З перевізником не продовжили договір

Автобуси на маршрутах №11 та №12 їздили від кіноконцертної зали "Чернівці" до вулиці Південно-Кільцева. За словами Крохмаля, ці маршрути дублювали тролейбусні, а також автобусний маршрут №23, який їздить від Садгори.

"Однією з причин було й те, що перевізник не оновлював транспорт. Частина приватних перевізників не виконують інвестиційну частину: ми з ними працюємо, але на їхню роботу впливають багато факторів, які – як вони вважають – не дають можливості оновлювати транспорт. Ми з цим не зовсім згідні", – каже Крохмаль.

Через це з перевізником не продовжили договір на обслуговування маршруту, який завершився 1 квітня.

Як компенсують скасовані маршрути

На тролейбусні маршрути №6А та №8А додали по чотири тролейбуси, які рухаються з інтервалом у 12 хвилин.

Також працівники департаменту транспорту сьогодні моніторять пасажиропотік на зупинках – робитимуть це й у пікові години. За потреби кількість транспорту збільшать – це можуть зробити на тролейбусних маршрутах №6 та № 8.

За словами Крохмаля, наразі у цьому потреби немає.

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