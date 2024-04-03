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На Тернопільщині випустили на природу кажанів, які зимували у національному парку
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На Тернопільщині випустили на природу кажанів, які зимували у національному парку

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Кажани, Тернопіль, 3 квітня, 2024
Кажани, яких випустили на природу. Фото: НПП "Дністровський каньйон"

На Тернопільщині випустили на природу кажанів, які зимували в національному природному парку "Дністровський каньйон".

Про це повідомили на сторінці національного природного парку.

"Кажани були знайдені на початку зими. Їх схованка була випадково порушена при проведенні ремонтних робіт і тваринам загрожувала загибель. Понад сотню кажанів передали до парку. Їх перевели у стан зимового сну", — каже молодша наукова співробітниця парку Тетяна Микитюк.

Кажани, яких випустили на природу, Тернопіль, 3 квітня
Кажани. Фото: НПП "Дністровський каньйон"

У події взяли участь студенти-екологи Заліщицького фахового коледжу, учні та педагоги Заліщицької гімназії.

Кажан, Тернопіль, 3 квітня, 2024
Кажан. Фото: НПП "Дністровський каньйон"

"Багато хто з них можливо вперше у житті зблизька бачив кажана, мав можливість потримати його у руці та погладити перед випуском у вільний політ", — йдеться у повідомленні.

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