На Тернопільщині випустили на природу кажанів, які зимували в національному природному парку "Дністровський каньйон".

Про це повідомили на сторінці національного природного парку.

"Кажани були знайдені на початку зими. Їх схованка була випадково порушена при проведенні ремонтних робіт і тваринам загрожувала загибель. Понад сотню кажанів передали до парку. Їх перевели у стан зимового сну", — каже молодша наукова співробітниця парку Тетяна Микитюк.

Кажани. Фото: НПП "Дністровський каньйон"

У події взяли участь студенти-екологи Заліщицького фахового коледжу, учні та педагоги Заліщицької гімназії.

Кажан. Фото: НПП "Дністровський каньйон"

"Багато хто з них можливо вперше у житті зблизька бачив кажана, мав можливість потримати його у руці та погладити перед випуском у вільний політ", — йдеться у повідомленні.