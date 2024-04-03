Команда Дніпропетровської області отримала срібло на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Про це повідомили в регіональному відділенні Національного олімпійського комітету України.
Так, дніпрянин Олексій Писарев став чемпіоном України в кросі 8 км, а Єлизавета Кобелєва – віцечемпіонкою України у кросі 5 км.
Третє командне місце в естафеті 4*1 км здобули Андрій Тараненко, Ксенія Масальська, Артем Ляшенко та Катерина Москаленко.
Командний чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків проходив 30 березня у Вінниці. Збірну Дніпропетровщини представляли 23 спортсмени.
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