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Команда Дніпропетровщини стала призером чемпіонату України з легкоатлетичного кросу
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Команда Дніпропетровщини стала призером чемпіонату України з легкоатлетичного кросу

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Спорт, крос, змагання, Дніпро
Команда Дніпропетровщини здобула медаль на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Фото: НОК України

Команда Дніпропетровської області отримала срібло на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Про це повідомили в регіональному відділенні Національного олімпійського комітету України.

Так, дніпрянин Олексій Писарев став чемпіоном України в кросі 8 км, а Єлизавета Кобелєва – віцечемпіонкою України у кросі 5 км.

Третє командне місце в естафеті 4*1 км здобули Андрій Тараненко, Ксенія Масальська, Артем Ляшенко та Катерина Москаленко.

Командний чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків проходив 30 березня у Вінниці. Збірну Дніпропетровщини представляли 23 спортсмени.

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