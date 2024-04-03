Під час пожежі у багатоповерхівці в Калуші загинув чоловік, жінку врятували

3 квітня 2024 року у Калуші, що на Івано-Франківщині, сталася пожежа. Рятувальники знайшли тіло чоловіка та евакуювали жінку.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Інформація про пожежу на четвертому поверсі будинку на вулиці Богдана Хмельницького до рятувальників надійшла вночі 3 квітня. Горіли речі домашнього вжитку на балконі.

"На пожежі виявили тіло чоловіка 1958 року народження. На місці події вогнеборці врятували жінку 1957 року народження, яку вивели з квартири на свіже повітря. Причину виникнення пожежі встановлюють", — йдеться у дописі.

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