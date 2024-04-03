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У Києві дощ змив африканський пил: якість повітря нормалізувалася
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У Києві дощ змив африканський пил: якість повітря нормалізувалася

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У Києві якість повітря поліпшилася
Краєвид Києва, Україна, 1 квітня 2024 року. Фото: Олександр Магула/Суспільне

3 квітня 2024 року станом на 9:30 рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві нормалізувався. Радіаційний фон у всьому місті — в нормі.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

У Києві запиленість повітря пустельним пилом, яка спостерігалася 1 і 2 квітня — знижується. Станом на 8:00 ще фіксували дещо підвищені показники забрудненості :

  • за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря — 50 (середній рівень забрудненості);
  • за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря — 55 (середній рівень забрудненості);
  • за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря — 51 (середній рівень забрудненості).

На решті столичних вулиць рівень забрудненості повітря низький або дуже низький.

Станом на 9:30 у КМДА оновили інформацію і поінформували, що якість повітря продовжує поліпшуватися і спостерігається низький рівень забрудненості. Усі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються.

У КМДА нагадують, що стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням https://asm.kyivcity.gov.ua та в додатку Київ Цифровий.

Що відомо про пил із Сахари, який дістався України

1 та 2 квітня 2024 року у Києві спостерігалося погіршення якості повітря через підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу. Містянам рекомендували утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень, оскільки пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.

В Українському гідрометцентрі пояснили, що хвиля тепла із західного Середземномор'я, що принесла до України аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари.

Синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха суспільному розповіла, що подібне явище спостерігалося в Україні. За її словами, воно не часто трапляється в Україні, але раз на кілька років буває. До території України такий пил із Північної Сахари надходить у вигляді дрібнодисперсних часточок.

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