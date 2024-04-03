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За добу на Дніпропетровщині сталося понад 60 пожеж в екосистемах: причини
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За добу на Дніпропетровщині сталося понад 60 пожеж в екосистемах: причини

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Горить трава, Дніпропетровщина
Пожежа в екосистемі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

За минулу добу, 2 квітня, на території Дніпропетровщини сталося 62 пожежі в екосистемах. Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.

Загальна площа пожеж в екосистемах за добу перевищила 53 гектари.

Займання на відкритих територіях стаються через необережне поводження з вогнем саме людей. Більшості з цих пожеж можна було б уникнути, якби люди дотримувались встановлених обмежень та заходів безпеки, сказано в повідомленні.

Яка відповідальність за спалювання сухої трави

За спалювання трави передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 3060 до 6120 гривень.

Через пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів передбачена кримінальна відповідальність — штраф від 91 800 до 153 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років.

Якщо під час пожежі загинули люди чи тварини, то санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

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