Які зарплати та статки задекларували у 2023 році заступники Житомирського міського голови дізнавалися журналісти Суспільного на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.

Світлана Ольшанська

Перша заступниця міського голови Світлана Ольшанська оприлюднила свою щорічну декларацію за 2023 рік 22 березня 2024 року, а 1 квітня 2024 року подала виправлену щорічну декларацію.

За основним місцем роботи вона отримала 770 тисяч 548 гривень заробітної плати. Готівкою у 2023 році Світлана Ольшанська задекларувала 20 тисяч євро, 12 тисяч доларів та 766 тисяч 170 гривень.

22 вересня 2023 року вона продала свій Volkswagen Golf 2007 року випуску за 166 тисяч 170 гривень.

Вона вказала у декларації і свого чоловіка – так, він придбав автівку Toyota RAV4 2023 року випуску за 1 мільйон 597 тисяч 780 гривень. Також він отримав грошову допомогу 189 тисяч 180 гривень від Головне управління ДПС у Житомирській області. Інформацію про заробітну плату, пенсію та заощадження він не надав.

Олександр Шевчук

Заступник міського голови Олександр Шевчук оприлюднив свою щорічну декларацію за 2023 рік 1 березня 2024 року.

За основним місцем роботи він отримав 681 тисячу 165 гривень заробітної плати. Готівкою він задекларував 420 тисяч гривень.

Марія Місюрова

Заступниця міського голови Марія Місюрова оприлюднила свою щорічну декларацію за 2023 рік 20 березня 2024 року.

За основним місцем роботи вона отримала 721 тисячу 514 гривень заробітної плати. Також вона задекларувала 85 тисяч 566 гривень пенсії та подарунок у негрошовій формі від Житомирської обласної ради вартістю 1 тисячу 649 гривень. На банківських рахунках заступниці у 2023 році було 998 тисяч 39 гривень, а проценти з банків склали 82 тисячі 508 гривень.

Марія Місюрова вказала у декларації і банківські рахунки своєї доньки. Так, у 2023 році у доньки заступниці на рахунках було 2 тисячі 235 доларі та 202 тисячі 226 гривень, а проценти з банку склали 28 тисяч 255 гривень.

Сергій Кондратюк

Заступник міського голови Сергій Кондратюк оприлюднив свою щорічну декларацію за 2023 рік 20 березня 2024 року.

За основним місцем роботи він отримав 754 тисячі 171 гривню заробітної плати. На банківських рахунках заступника у 2023 році було 10 тисяч доларів та 76 тисяч 201 гривня, а проценти з банку склали 5 тисяч 510 гривень.

У 2023 році він продав свою автівку Daewoo Lanos D4LM500 2002 року випуску за 50 тисяч гривень.

У декларації заступник вказав і свою дружин Євгенію Кондратюк. Вона отримала 197 тисяч 210 гривень від підприємницької діяльності та 716 гривень процентів з банку. На банківських рахунках вона тримає 24 тисячі 191 гривню, а готівкою 30 тисяч євро.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube