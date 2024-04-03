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На Житомирщині збили "шахеди" — що про це відомо
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На Житомирщині збили "шахеди" — що про це відомо

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"шахеди"
На Житомирщині збили "шахеди". Суспільне Житомир

Вночі 3 квітня на Житомирщині збили ударні безпілотні літальні апарати типу "Shahed". Збиття зафіксували в межах чотирьох регіонів, серед яких і Житомирська область.

Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Шахеди" були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях", — повідомили у Повітряних силах.

Вночі 3 квітня повітряну тривогу на Житомирщині не оголошували.

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