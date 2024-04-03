Вночі 3 квітня на Житомирщині збили ударні безпілотні літальні апарати типу "Shahed". Збиття зафіксували в межах чотирьох регіонів, серед яких і Житомирська область.
Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
"Шахеди" були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях", — повідомили у Повітряних силах.
Вночі 3 квітня повітряну тривогу на Житомирщині не оголошували.
Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах: