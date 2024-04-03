Дніпро долає наслідки ракетного удару. Головні новини Дніпра та області 3 квітня

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 3 квітня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Понад 150 вибитих вікон у освітніх закладах внаслідок удару по Дніпру
Через російський ракетний удар по Дніпру у освітніх закладах вибиті 159 вікон. Про це мовиться у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.
Зокрема, у ліцеї № 61 вибито 37 вікон, у школі № 112 — 14 вікон, а у дитячому садку № 397 — 108 вікон та 62 двері.
Наразі комунальники прибирають скло. Вікна затягнуть плівкою, а далі — відновлять.
Війська РФ 11 разів за день атакували Нікопольщину
Тричі з артилерії та вісім разів дронами били війська РФ по Нікопольщині 3 квітня. Під ударами були Нікополь, Покровська та Марганецька громади.
Пошкоджені приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Загиблих та поранених немає.
Історія військового 128 бригади ТрО Сергія з Дніпропетровщини
Житель Дніпропетровщини Сергій з 2014 року боронить Україну на фронті. Чоловік служив до АТО у тодішній міліції. Після початку бойових дій на Сході вступив до добровольчого батальйону. Навесні 2022 року пішов у 128 бригаду ТрО. Чоловік отримав поранення під час танкового обстрілу в Старомайорську.
Про повернення на службу після травми та ситуацію на фронті — Сергій розповів в інтерв'ю Суспільному.
На Дніпропетровщині лелеки повернулися у відновлене гніздо
У селі Булахівка на Дніпропетровщині енергетики відновили домівку лелекам. Гніздо впало наприкінці березня. Тоді місцева жителька Галина Горай звернулась в соцмережах по допомогу.
Гніздо відновили в рамках програми "Лелеченьки", сказала фахівчиня відділу екобезпеки енергетичної компанії Алла Павлова. Це вже друге гніздо у Павлоградському районі.
9-річний дніпрянин став переможцем всеукраїнських змагань з настільного тенісу
Дев'ятирічний Марк Вороной з Дніпра виграв всеукраїнські змагання з настільного тенісу, що проходили на Львівщині.
На змаганнях Марк виграв особистий розряд, парний чоловічий та змішаний. Також спортсмен став абсолютним чемпіоном Дніпра серед спортсменів 2000 року народження.
На Дніпропетровщині з колектора врятували двох песиків
У Нікопольському районі Дніпропетровщини надзвичайники визволили двох песиків, які впали в покинутий комунікаційний колектор.
Рятувальники, прибувши на виклик, побачили тварин на глибині орієнтовно чотири метри. За допомогою драбини вони дісталися песиків та підняли їх на поверхню.
У Нікопольщині затримали ймовірного браконьєра
У Нікопольському районі Дніпропетровщини правоохоронці затримали 53-річного чоловіка за підозрою у браконьєрстві. За допомогою забороненого знаряддя чоловік виловив понад 100 рибин карася сріблястого. Загальна сума збитків, завданих довкіллю, складає понад 160 тисяч гривень.
Який стан травмованих внаслідок ракетного удару підлітків
У медзакладі перебувають п`ятеро підлітків, які отримали поранення внаслідок ракетного удару по Дніпру 2 квітня. Вони надійшли з акубаротравмами, струсами мозку та множинними ураженнями м`яких тканин, повідомив завідуючий відділеням інтенсивної терапії Сергій Єгоров.
"Провели первинну хірургічну обробку одразу при надходженні всім дітям. Динаміка у всіх позитивна, загальний прогноз повного одужання у всіх позитивний, проте наразі ще потрібно лікування у нашому закладі", — сказав він.
Військовому з Дніпра посмертно надали звання "Герой України"
Зеленський вручив орден "Золота зірка" родині молодшого сержанта Олександра Кавуна з Дніпра, якому посмертно надали звання "Герой України". Боєць брав участь у звільненні Харківщини та боях на Луганщині, загинув у травні 2023 року.
У Дніпрі зафіксували температурний рекорд
У Дніпрі 2 квітня максимальна температура повітря досягла 25,9°С, повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології. Ця позначка побила рекорд 136-річної давнини: у 1888 році в цей день було зафіксовано 23,2°С.
У Кривому Розі судитимуть обвинувачених у шахрайстві
У Кривому Розі судитимуть організатора та сімох учасників злочинної організації, яких звинувачують у шахрайському заволодінні коштами громадян.
Розслідуванням встановлено, що обвинувачені облаштували офіс у центрі міста та залучили до роботи 40 операторів. Представники call-центру створювали фейкові акаунти у популярній соціальній мережі, де показували високий матеріальний дохід клієнтів букмекерської компанії.
Зацікавленим громадянам пропонували зробити онлайн-ставки. А після виграшу переконували потерпілих здійснювати додаткові внески для збільшення прибутку.
До однієї з лікарень Дніпра ушпиталили двох травмованих через ракетний удар
До одного з лікувальних закладів Дніпра ушпиталили двох травмованих через ракетний удар 2 квітня. Обоє — чоловіки. Це 34-річний пацієнт з отруєнням чадним газом внаслідок пожежі і 55-річний — з травмою щелепи та пораненням голови.
Суспільне з'ясовує інформацію про стан решти пацієнтів.
2 квітня війська РФ атакували ракетою Дніпро. Внаслідок удару поранення отримали 18 людей
Команда Дніпропетровщини стала призером чемпіонату України з легкоатлетичного кросу
Команда Дніпропетровської області отримала срібло на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Так, дніпрянин Олексій Писарев став чемпіоном України в кросі 8 км, а Єлизавета Кобелєва – віцечемпіонкою України у кросі 5 км.
Поліцейські приймають заяви від людей, чиє майно пошкоджене через ракетний удар по Дніпру
Станом на 9:00 в Дніпрі правоохоронці зареєстрували 56 заяв про пошкодження майна через удар 2 квітня, повідомили в обласній поліції. Пошкоджень зазнали заклади освіти, багатоквартирні будинки, автомобілі містян, розбито сотні вікон в оселях.
За добу на Дніпропетровщині сталося понад 60 пожеж в екосистемах
За минулу добу, 2 квітня, на території Дніпропетровщини сталося 62 пожежі в екосистемах. Загальна площа пожеж в екосистемах за добу перевищила 53 гектари.
Дніпро долає наслідки ракетного удару 2 квітня
На місці ракетного удару по Дніпру, який стався 2 квітня, працюють комунальники.До пів сотні робітників прибирають повалені дерева та уламки скла, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Дніпрі 3 квітня на п'яти вулицях не буде електропостачання
У Дніпрі 3 квітня через проведення планових робіт відключатимуть електропостачання на деяких вулицях. Адреси.
Атака по Нікопольщині й уточнені дані щодо наслідків удару по Дніпру. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині 3 квітня
Армія РФ в ніч на 3 квітня атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Скинули боєприпас з дрона. Поранених та загиблих немає. За уточненою інформацією, через удар по Дніпру 2 квітня пошкоджено чотири заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто.