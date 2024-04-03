Дніпро долає наслідки ракетного удару. Головні новини Дніпра та області 3 квітня

Понад 150 вибитих вікон у освітніх закладах внаслідок удару по Дніпру

Через російський ракетний удар по Дніпру у освітніх закладах вибиті 159 вікон. Про це мовиться у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.

Зокрема, у ліцеї № 61 вибито 37 вікон, у школі № 112 — 14 вікон, а у дитячому садку № 397 — 108 вікон та 62 двері.

Наразі комунальники прибирають скло. Вікна затягнуть плівкою, а далі — відновлять.