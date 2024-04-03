Дніпро долає наслідки ракетного удару. Головні новини Дніпра та області 3 квітня

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Дніпро долає наслідки ракетного удару, пожежі в екосистемах. Головні новини Дніпра та області 3 квітня
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Дніпро долає наслідки ракетного удару, пожежі в екосистемах. Головні новини Дніпра та області 3 квітня

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Обстріл Дніпра 2 квітня 2024 року
Обстріл Дніпра 2 квітня 2024 року. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 3 квітня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

Понад 150 вибитих вікон у освітніх закладах внаслідок удару по Дніпру

Через російський ракетний удар по Дніпру у освітніх закладах вибиті 159 вікон. Про це мовиться у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.

Зокрема, у ліцеї № 61 вибито 37 вікон, у школі № 112 — 14 вікон, а у дитячому садку № 397 — 108 вікон та 62 двері.

Наразі комунальники прибирають скло. Вікна затягнуть плівкою, а далі — відновлять.

Дніпро долає наслідки ракетного удару, пожежі в екосистемах. Головні новини Дніпра та області 3 квітня
Наслідки обстрілів Дніпра, 2 квітня 2024 року. Фото: Дніпровська міська рада

Війська РФ 11 разів за день атакували Нікопольщину

Тричі з артилерії та вісім разів дронами били війська РФ по Нікопольщині 3 квітня. Під ударами були Нікополь, Покровська та Марганецька громади.

Пошкоджені приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Загиблих та поранених немає.

Дніпро долає наслідки ракетного удару, пожежі в екосистемах. Головні новини Дніпра та області 3 квітня
Наслідки обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини, 3 квітня 2024 року. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Історія військового 128 бригади ТрО Сергія з Дніпропетровщини

Житель Дніпропетровщини Сергій з 2014 року боронить Україну на фронті. Чоловік служив до АТО у тодішній міліції. Після початку бойових дій на Сході вступив до добровольчого батальйону. Навесні 2022 року пішов у 128 бригаду ТрО. Чоловік отримав поранення під час танкового обстрілу в Старомайорську.

Про повернення на службу після травми та ситуацію на фронті — Сергій розповів в інтерв'ю Суспільному.

На Дніпропетровщині лелеки повернулися у відновлене гніздо

У селі Булахівка на Дніпропетровщині енергетики відновили домівку лелекам. Гніздо впало наприкінці березня. Тоді місцева жителька Галина Горай звернулась в соцмережах по допомогу.

Гніздо відновили в рамках програми "Лелеченьки", сказала фахівчиня відділу екобезпеки енергетичної компанії Алла Павлова. Це вже друге гніздо у Павлоградському районі.

9-річний дніпрянин став переможцем всеукраїнських змагань з настільного тенісу

Дев'ятирічний Марк Вороной з Дніпра виграв всеукраїнські змагання з настільного тенісу, що проходили на Львівщині.

На змаганнях Марк виграв особистий розряд, парний чоловічий та змішаний. Також спортсмен став абсолютним чемпіоном Дніпра серед спортсменів 2000 року народження.

Дніпро долає наслідки ракетного удару, пожежі в екосистемах. Головні новини Дніпра та області 3 квітня
Марк Вороной. Фото: Telegram/Відділення НОК України в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині з колектора врятували двох песиків

У Нікопольському районі Дніпропетровщини надзвичайники визволили двох песиків, які впали в покинутий комунікаційний колектор.

Рятувальники, прибувши на виклик, побачили тварин на глибині орієнтовно чотири метри. За допомогою драбини вони дісталися песиків та підняли їх на поверхню.

Дніпро долає наслідки ракетного удару, пожежі в екосистемах. Головні новини Дніпра та області 3 квітня
Рятувальники дістали з колектора двох собак. ДСНС Дніпропетровщини

У Нікопольщині затримали ймовірного браконьєра

У Нікопольському районі Дніпропетровщини правоохоронці затримали 53-річного чоловіка за підозрою у браконьєрстві. За допомогою забороненого знаряддя чоловік виловив понад 100 рибин карася сріблястого. Загальна сума збитків, завданих довкіллю, складає понад 160 тисяч гривень.

Дніпро долає наслідки ракетного удару, пожежі в екосистемах. Головні новини Дніпра та області 3 квітня
На Нікопольщині затримали ймовірного браконьєра. Фото: Національна поліція Дніпропетровщини

Який стан травмованих внаслідок ракетного удару підлітків

У медзакладі перебувають п`ятеро підлітків, які отримали поранення внаслідок ракетного удару по Дніпру 2 квітня. Вони надійшли з акубаротравмами, струсами мозку та множинними ураженнями м`яких тканин, повідомив завідуючий відділеням інтенсивної терапії Сергій Єгоров.

"Провели первинну хірургічну обробку одразу при надходженні всім дітям. Динаміка у всіх позитивна, загальний прогноз повного одужання у всіх позитивний, проте наразі ще потрібно лікування у нашому закладі", — сказав він.

Військовому з Дніпра посмертно надали звання "Герой України"

Зеленський вручив орден "Золота зірка" родині молодшого сержанта Олександра Кавуна з Дніпра, якому посмертно надали звання "Герой України". Боєць брав участь у звільненні Харківщини та боях на Луганщині, загинув у травні 2023 року.

Дніпро долає наслідки ракетного удару, пожежі в екосистемах. Головні новини Дніпра та області 3 квітня
Президент Зеленський вручає орден "Золота зірка" рідним загиблого Олександра Кавуна. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

У Дніпрі зафіксували температурний рекорд

У Дніпрі 2 квітня максимальна температура повітря досягла 25,9°С, повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології. Ця позначка побила рекорд 136-річної давнини: у 1888 році в цей день було зафіксовано 23,2°С.

У Кривому Розі судитимуть обвинувачених у шахрайстві

У Кривому Розі судитимуть організатора та сімох учасників злочинної організації, яких звинувачують у шахрайському заволодінні коштами громадян.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені облаштували офіс у центрі міста та залучили до роботи 40 операторів. Представники call-центру створювали фейкові акаунти у популярній соціальній мережі, де показували високий матеріальний дохід клієнтів букмекерської компанії.

Зацікавленим громадянам пропонували зробити онлайн-ставки. А після виграшу переконували потерпілих здійснювати додаткові внески для збільшення прибутку.

Дніпро долає наслідки ракетного удару, пожежі в екосистемах. Головні новини Дніпра та області 3 квітня
Вилучене під час обшуків у підозрюваних. Дніпропетровська обласна прокуратура

До однієї з лікарень Дніпра ушпиталили двох травмованих через ракетний удар

До одного з лікувальних закладів Дніпра ушпиталили двох травмованих через ракетний удар 2 квітня. Обоє — чоловіки. Це 34-річний пацієнт з отруєнням чадним газом внаслідок пожежі і 55-річний — з травмою щелепи та пораненням голови.

Суспільне з'ясовує інформацію про стан решти пацієнтів.

2 квітня війська РФ атакували ракетою Дніпро. Внаслідок удару поранення отримали 18 людей

Команда Дніпропетровщини стала призером чемпіонату України з легкоатлетичного кросу

Команда Дніпропетровської області отримала срібло на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Так, дніпрянин Олексій Писарев став чемпіоном України в кросі 8 км, а Єлизавета Кобелєва – віцечемпіонкою України у кросі 5 км.

Дніпро долає наслідки ракетного удару, пожежі в екосистемах. Головні новини Дніпра та області 3 квітня
Команда Дніпропетровщини стала призером чемпіонату України з легкоатлетичного кросу. Фото: НОК України

Поліцейські приймають заяви від людей, чиє майно пошкоджене через ракетний удар по Дніпру

Станом на 9:00 в Дніпрі правоохоронці зареєстрували 56 заяв про пошкодження майна через удар 2 квітня, повідомили в обласній поліції. Пошкоджень зазнали заклади освіти, багатоквартирні будинки, автомобілі містян, розбито сотні вікон в оселях.

За добу на Дніпропетровщині сталося понад 60 пожеж в екосистемах

За минулу добу, 2 квітня, на території Дніпропетровщини сталося 62 пожежі в екосистемах. Загальна площа пожеж в екосистемах за добу перевищила 53 гектари.

Дніпро долає наслідки ракетного удару 2 квітня

На місці ракетного удару по Дніпру, який стався 2 квітня, працюють комунальники.До пів сотні робітників прибирають повалені дерева та уламки скла, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Дніпро долає наслідки ракетного удару. Головні новини Дніпра та області 3 квітня
На місці ракетного удару, Дніпро, 3 квітня 2024 року. Суспільне Дніпро

У Дніпрі 3 квітня на п'яти вулицях не буде електропостачання

У Дніпрі 3 квітня через проведення планових робіт відключатимуть електропостачання на деяких вулицях. Адреси.

Атака по Нікопольщині й уточнені дані щодо наслідків удару по Дніпру. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині 3 квітня

Армія РФ в ніч на 3 квітня атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Скинули боєприпас з дрона. Поранених та загиблих немає. За уточненою інформацією, через удар по Дніпру 2 квітня пошкоджено чотири заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто.

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