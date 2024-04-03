Сімсот сімдесятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Генштаб: вночі РФ атакувала "шахедами", на фронті — 75 бойових зіткнень за добу

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши чотири БпЛА типу "Shahed". Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили чотири БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ. Загалом військо РФ завдало двох ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснило 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 квітня.