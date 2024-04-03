Сімсот сімдесятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 2 на 3 квітня в Одеській області минула без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.
З вчительки до бойової медикині: історія військової з Одеси, яка пише вірші на фронті
Бойова медикиня з одеськї 126-ї бригади тероборони Наталя Челомбітко служить на фронті. Там, окрім виконання своїх обов’язків, пише вірші. Присвячує їх побратимам, людям, які живуть на прифронтових територіях, та загиблим у війні. Про творчість та службу військовослужбовиця розповіла кореспондентам Суспільного.
Текстову версію читайте за посиланням.
На Одещині судитимуть групу людей за підозрою у незаконному переправлянні чоловіків до Молдови
У Білгород-Дністровському районі Одещини судитимуть групу людей, яку підозрюють в незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон.
Про це 3 березня повідомили у Державному бюро розслідувань.
Захисника з Одещини нагородили посмертно орденом "За мужність"
Військового з Одещини Романа Воробйова нагородили посмертно орденом "За мужність" III ступеня. Відзнаку отримала мати захисника.
Про це 2 квітня повідомили у Кілійській міській територіальній громаді.
У Чорному морі відсутні російські кораблі
Станом на 07:00 у Чорному та Азовському морях російські кораблі відсутні, повідомили у ВМС ЗСУ.
Генштаб: вночі РФ атакувала "шахедами", на фронті — 75 бойових зіткнень за добу
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши чотири БпЛА типу "Shahed". Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили чотири БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ. Загалом військо РФ завдало двох ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснило 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 квітня.