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Де у Запоріжжі не буде світла 3 квітня: адреси
ЕлектроенергіяРегіони

Де у Запоріжжі не буде світла 3 квітня: адреси

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Електроенергія
Лінії електропередач. . Фото: Укренерго

Сьогодні, 3 квітня, в Запоріжжі з 8:00 до 17:00 в деяких будинках не буде електрики. Відключення пов'язане з терміновими та плановими ремонтами електрообладнання.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зокрема, без електрики найбільше буде будинків за адресами:

  • вул. Стартова 14, 30, 32, 34, 36, 31-63, 38-42, 44, 46, 48, 50-60, 62, 64, 66, 69, 71, 70, 71 а, 94;
  • вул. Лейтенантська 1, 3, 5, 2-24, 25-33, 26-34, 35, 36-48, 37-49, 50-60, 51-61, 7-23;
  • вул. Стартова 1, 3, 13, 13 а, 13 в, 2-12, 5, 7, 9, 11;
  • вул. Аматорська 54, 56, 56 а, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69;
  • вул. Ракетна 18, 20, 22, 1 а, 24, 26/1, 28 – 40, 27, 3, 13, 31, 35 а;
  • вул. Чкалова 31-53, 40 а, 42-60, 55-67, 62-66, 68, 70-78;
  • вул. Степова 100, 102-116, 118, 43, 45-63, 67-81, 70, 72, 74-98;
  • вул. Міжнародна 10, 12, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 6, 6 б, 8, 10;
  • вул. Посадочна 17, 18, 19, 20, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 27,29;
  • вул. Селищна 50, 57-95, 50-84.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

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