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Армія РФ за минулу добу завдала 389 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області
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Армія РФ за минулу добу завдала 389 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

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Обстріли Запорізька область
Наслідки обстрілів, Запорізька область, квітень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 2 квітня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 389 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • два авіаційні — по Малій Токмачці та Роботиному;
  • 18 разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малинівці;
  • 101 безпілотником атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Степногірськ;
  • 268 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Вербового.

"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 2 квітня, на Оріхівському напрямку армія РФ чотири рази атакувала позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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