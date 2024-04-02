58-річний чоловік загинув 2 квітня внаслідок ударів Росії по селу Новоосиновому Куп'янського району. Його 11-річного сина шпиталізували у тяжкому стані, 3 квітня стало відомо, що він помер у лікарні.

Про це 3 квітня повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пресслужба Харківської облпрокуратури та поліції Харківщини.

Росіяни обстріляли населений пункт близько 17:00 2 квітня, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією облпрокуратури, РФ обстріляла населений пункт з артилерії.

"Дитину госпіталізували до лікарні, хлопчик у тяжкому стані. Потерпілі перебували на території власного подвірʼя, коли збройні сили РФ почали завдавати по населеному пункту удари з артилерії", — йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube