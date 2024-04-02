До Національної гвардії отець Костянтин Савченко приєднався у 2015-му році як солдат-стрілець. Розповів, що після 13 місяців служби став священником. Нині його підрозділ захищає українські території на Донецькому та Харківському напрямках. Суспільному чоловік розповів про обов'язки священника на передовій.

Отець Костянтин — протоієрей православної церкви України. Говорить: у його підрозділі понад 20 національностей. Бійці сповідують різні релігії. Серед побратимів є християни, мусульмани, юдей, греко-католики, протестанти. За його словами, обов'язок військового капелана — дати духовну пораду кожному незалежно від його віросповідання.

"Я православний священник. Проте ми тісно співпрацюємо з духовними лідерами нашого регіону: із мусульманською, юдейською, вірменською громадами. На всі питання намагаємося дати кваліфіковану відповідь", — каже капелан.

Отець Костянтин зазначив: психолог та капелан — різні професії, проте, коли боєць звертається за порадою йому не відмовляють.

"Коли приходить людина поспілкуватися, ми не кажемо, щоб він йшов до психолога, а у нас інші задачі. Ми теж спілкуємося, беремо участь в духовному і в капеланському", — розказав він.

Капелан на передовій. Фото з особистого архіву отця Костянтина

За словами отця Костянтина, гасло військових капеланів — "Бути поруч". Розповів, що вони мають допомагати бійцям у зоні бойових дій і в пунктах дислокації підрозділів.

"Ми завжди поруч, бо кожного дня купа проблем різноманітних. На жаль, ми майже кожного дня ховаємо своїх побратимів, але бувають і щасливі миті в житті", — каже отець Костянтин.

Розповів, що вінчав бійця у капличці на території частини і такі заходи не поодинокі.

"Мені телефонував побратим, він також капелан. Розповів, що за місяць, поки він знаходиться в зоні бойових дій, вже три пари захотіли повінчатися. Черга навіть після Великодня", — розповів капелан.

За словами отця Костянтина, віра допомагає на війні й у повсякденному житті.

"Якщо ви будете мати віру розміром з зернятко — то ви можете звернути гори. Тобто все по вірі вашій, а ми, як капелани, намагаємося запалити вогник віри в душах наших гвардійців", — розказав чоловік.

Він каже: війна навертає людей до Бога. Проте кожен проходить свій шлях.

"Кажуть, що в окопах немає атеїстів, але є різні. Одного разу до мене підійшов юдей і сказав: Отче, 90-й псалом працює. Говорить це і показує відео під Кремінною, коли на позиціях обстріл, а він читає вголос 90 псалом — від цього мурашки по шкірі", — згадує капелан.

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