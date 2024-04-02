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У пам'ять про загиблих: як родини однієї із громад на Житомирщині донатять на підтримку ЗСУ
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У пам'ять про загиблих: як родини однієї із громад на Житомирщині донатять на підтримку ЗСУ

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Олевськ, донати, ЗСУ, компенсації від держави, родини загиблих військовослужбовців
Батьки загиблого за Україну воїна Сергія Лепея Ніна та Сергій Лепеї (справа) переказали 100 тисяч гривень на придбання автомобіля для ЗСУ. Фото зі сторінки Олевської міської ради/Facebook

У пам'ять про загиблих за Україну військовослужбовців із Олевської громади, що на Житомирщині, їхні родини частину грошей, які їм виплачує держава як компенсацію, — донатять на допомогу ЗСУ.

Про це Суспільному розповів Олевський міський голова Сергій Лисицький.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення військ РФ до міської ради звернулися 5 родин, які втратили своїх рідних у російсько-українській війні на різних відтинках фронту, та передали гроші на підтримку Сил оборони України.

"Наприкінці минулого тижня у міську раду прийшла ще одна родина військового із нашої громади, який минулої осені загинув на сході країни у бою з окупантами. Це жителі Олевська Ніна Михайлівна та Сергій Миколайович Лепеї — батьки Сергія Лепея. Вони принесли 100 тисяч гривень і попросили передати їх волонтерам, аби вони купили автомобіль для українських воїнів на передову. І ми виконаємо їхнє прохання", — сказав голова громади.
У пам'ять про загиблих: як родини однієї із громад на Житомирщині донатять на підтримку ЗСУ
Загиблий військовослужбовець Сергій Лепей. Фото надане Суспільному/Житомир Олевською міською радою

У коментарі Суспільному мама 35-річного загиблого воїна Сергія Лепея Ніна Михайлівна розповіла, що її родина вирішила віддати частину компенсації від держави на підтримку ЗСУ у пам'ять про сина, який добровольцем пішов боронити Україну майже у перші дні повномасштабного вторгнення і дуже хотів дочекатися перемоги.

"Нам дуже боляче переживати втрату сина. Ми сумуємо без нього. А вирішили передати ці гроші, бо по-іншому не можемо. Нашим воїнам на передовій дуже потрібна ця підтримка з тилу. Ми віддаємо гроші, які держава дала на поховання наших загиблих Героїв, на фронт. Але краще, звісно, було, якби наш Сергій залишився живим", — сказала мама загиблого військового Сергія Лепея.

Жінка також розповіла, що її син був добрим, чуйним, порядним, дуже поважав людей, а вони шанували його, але понад усе він любив свою сім'ю.

"Сергій працював у місцевому лісгоспі на деревообробному верстаті. Він міг не піти на війну, бо мав проблеми із зором, але пішов. Казав усім, що йде захищати свою сім’ю, свого єдиного шестирічного сина. Бо він згодом виросте і запитає, де ти, тату, був, коли тривала війна. Він дуже хотів повернутися додому. Казав, йому потрібно сина у перший клас відвести. Але, на жаль, не вийшло. 25 вересня 2023 року наш Сергій загинув, і його дитятко залишилося без батька", — сказала Ніна Лепей.

Сергій Лепей загинув у бою з військами РФ поблизу села Веселе на Донеччині.

100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ також принесла родина загиблого за Україну Василя Кривого із селища Дружба. За ці гроші волонтери придбали тепловізор та іншу військову амуніцію для військових і передали на передову.

У пам'ять про загиблих: як родини однієї із громад на Житомирщині донатять на підтримку ЗСУ
100 тис грн на допомогу ЗСУ принесла родина загиблого за Україну Василя Кривого із селища Дружба, Житомирщина, грудень 2022 року. Фото зі сторінки Олевської міської ради/Facebook

Старший солдат Василь Кривий народився 20 листопада 1979 року у селі Жубровичі Олевської громади. На захист України пішов із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Загинув 17 жовтня 2022 року у бою за село Костянтинівка на Донеччині.

У пам'ять про загиблих: як родини однієї із громад на Житомирщині донатять на підтримку ЗСУ
Загиблий за Україну військовослужбовець Василь Кривий. Фото надане Суспільному/Житомир Олевською міською радою

У пам'ять про загиблого сина-військового Сергія Комольцева 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ передала його мама Наталія, яка зараз проживає у селі Хмелівка. До Олевської громади жінка переїхала під час повномасштабного вторгнення військ РФ із Миколаївщини. Гроші переказала на придбання автівки для військових.

У пам'ять про загиблих: як родини однієї із громад на Житомирщині донатять на підтримку ЗСУ
Мама загиблого за Україну військовослужбовця Сергія Комольцева Наталія (у центрі) передала на підтримку ЗСУ 100 тис грн, Житомирщина, серпень 2023 року. Фото зі сторінки Олевської міської ради/Facebook

Сергій Комольцев народився 13 грудня 1985 року в селі Первомайське Миколаївської області. Захищав Україну у складі 79 окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 24 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання біля села Новомихайлівка Донецької області.

У пам'ять про загиблих: як родини однієї із громад на Житомирщині донатять на підтримку ЗСУ
Загиблий військовослужбовець Сергій Комольцев. Фото надане Суспільному/Житомир Олевською міською радою

50 тисяч гривень на підтримку військовослужбовців Сил оборони передала і родина загиблого за Україну Сергія Мосійчука із села Лопатичі. До цієї суми свій внесок також ще зробила їхня односельчанка — бабуся іншого військового, який зараз захищає Україну від російських військ. Гроші, які вони переказали, пішли на закупівлю системи супутникового доступу до Інтернету Starlink та генератора. Решту передали на купівлю ще одного автомобіля для потреб фронту.

У пам'ять про загиблих: як родини однієї із громад на Житомирщині донатять на підтримку ЗСУ
50 тис грн на підтримку ЗСУ передала родина загиблого за Україну Сергія Мосійчука. До цієї суми свій внесок зробила їхня односельчанка — бабуся іншого військового, який зараз воює за Україну, серпень 2023 року. Фото зі сторінки Олевської міської ради/Facebook

У пам'ять про загиблих: як родини однієї із громад на Житомирщині донатять на підтримку ЗСУ
Гроші, які переказала родина загиблого військового Сергія Мосійчука, пішли на закупівлю системи супутникового доступу до Інтернету Starlink та генератора, Житомирщина, серпень 2023 року. Фото зі сторінки Олевської міської ради/Facebook

36-річний Сергій Мосійчук захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення російських військ. Загинув від ушкоджень, отриманих 22 серпня 2022 року, відбиваючи атаку російських військ біля села Катеринівка на Харківському напрямку.

У пам'ять про загиблих: як родини однієї із громад на Житомирщині донатять на підтримку ЗСУ
Загиблий військовослужбовець Сергій Мосійчук. Фото надане Суспільному/Житомир Олевською міською радою

Також частину грошей із компенсації від держави принесли батьки загиблого військовослужбовця із Олевська Анатолія Талаха. Гроші родина переказала на ремонт міського ліцею №3, де навчався їхній син.

У пам'ять про загиблих: як родини однієї із громад на Житомирщині донатять на підтримку ЗСУ
Загиблий за Україну військовслужбовець Анатолій Талах. Фото надане Суспільному/Житомир Олевською міською радою

Анатолій Талах народився 24 листопада 1991 року в Олевську, був випускником Олевського ліцею №3. Загинув 8 травня 2022 року під селищем Нью-Йорк на Донецькому напрямку. На своїй офіційній сторінці у Facebook Олевський міський голова Сергій Лисицький написав, що Анатолій Талах визволяв Україну у складі 30-ої окремої механізованої бригади. Був водієм взводу механізованої роти. Загинув разом зі стрільцем-санітаром механізованого відділення Олександром Концевичем, рятуючи поранених на полі бою.

Раніше Суспільне писало, що військовим на передову жителі Олевської громади загалом передали понад пів сотні автівок.

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