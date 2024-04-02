770 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 2 квітня відеосюжети та дайджести — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Армія РФ обстріляла Токарівку. Правоохоронці виявили тіло загиблого чоловіка. Обставини смерті та час з'ясовують.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області у захоплених РФ школах створюють "Музеї СВО".
- З ТОТ Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще одну дитину.
- СБУ затримала у Херсоні чотирьох людей, яких підозрюють у підготовці ударів по підрозділах Сил оборони.
- У Херсоні перейменували ще 16 вулиць, площу, проспект, два проїзди та чотири провулки.
Відновлення Херсонщини після звільнення у 1944 році: Державний архів презентував виставку до річниці утворення області
Державний архів Херсонської області презентував виставку архівних документів, що присвячені 80 річниці утворення області, повідомляє в Telegram обласна військова адміністрація.
На ній представлені фотографії та документи відновлення інфраструктури області після звільнення 12 квітня 1944 року.
"Ці документи є особливо цінними, оскільки деякі з них врятовані архівістами вже під час російської окупації", — йдеться у повідомленні.
З ТОТ Херсонської та Запорізької областей на підконтрольну Україні територію вдалось вивезти ще сімох дітей
З ТОТ Херсонської та Запорізької областей на підконтрольну Україні територію вдалось вивезти ще сімох дітей. В окупації діти-школярі змушені були відвідувати школи та навчатися за російською програмою, підлітки — боялись аби їх не забрали до армії РФ, повідомив в Telegram омбудсмен Дмитро Лубінець.
"Попереду чимало роботи: відновлення документів, влаштування дітей у навчальні заклади та гуртки, пошуки роботи та інше", — йдеться у повідомленні.
У Херсоні у багатоповерхівці горіла квартира: причини встановлюють
Сьогодні у Херсоні на четвертому поверсі багатоповерхівки горіла квартира. У гасінні пожежі брали участь 11 рятувальників, також залучили три одиниці техніки, повідомили в ДСНС. Причини займання наразі встановлюють.
На ТОТ Херсонщини у школи завезли російську література з Білорусі — ЦНС
З Білорусі у захоплені РФ школи на ТОТ Херсонщини завезли книги з російської літератури. Також учасники "Фонду Олексія Талая" пообіцяли окупантам допомогти в організації "уроків патріотизму", йдеться на сайті Центру національного спротиву.
СБУ повідомила про підозру ще 26 псевдоправоохоронцям з Херсонщини
Служба безпеки України повідомила про підозру ще 26 псевдоправоохоронцям"відділку міністерства внутрішніх справ РФ "Каховський", йдеться в їх Telegram. Шестеро з них обійняли "керівні посади", інші — працюють у підрозділах карного слідства на ТОТ Херсонської області.
За даними правоохоронців, підозрювані незаконно утримували та ув'язнювали до катівень жителів лівобережжя, піддавали їх тортурам, обкрадали помешкання людей та охороняли "виборчі дільниці" під час виборів президента РФ.
"Керівнику" окупаційної ДВК у Новій Каховці оголосили підозру у колабораціонізмі
Про підозру у колабораційній діяльності повідомили 57-річному жителю Каховського району. Він брав добровільно "очолив" незаконну ДВК та брав участь в організації псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до складу РФ у Новій Каховці. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення, повідомила обласна прокуратура.
На ТОТ Херсонщини Сили оборони вісім разів безрезультатно штурмували підрозділи Сил оборони
На лівобережжі Херсонщини російські військові змінили тактику дій й намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп. Вони вісім разів безрезультатно штурмували підрозділи українських бійців, зазнали втрат та повернулись на свої позиції, повідомили у Telegram Сили оборони півдня.
Голову окупаційної адміністрації Благодатного судитимуть за колабораціонізм
Голову окупаційної адміністрації Благодатного на Херсонщині судитимуть за колабораційну діяльність. Жінка організовувала роботу псевдооргану, добирала співробітників, організовувала проросійські масові заходи. Підозрюваній загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю аналогічним строком з конфіскацією майна, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Наслідки обстрілів Херсонщини за добу
Поліція Херсонської області показала у Telegram наслідки атак Херсонщини за добу. Російські військові обстріляли населені пункти Бериславського та Херсонського районів з артилерії, мінометів та безпілотників. Правоохоронці відкрили 20 кримінальних проваджень.
Активісти руху "Жовта Стрічка" розповсюдили нові графіті та листівки на ТОТ
"Генічеськ, Нова Каховка — це Україна!" На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини активісти руху "Жовта Стрічка" розповсюдили нові патріотичні графіті та листівки.
На Херсонщині попрощаються із загиблим на війні Віталієм Зіновʼєвим
Сьогодні на Херсонщині попрощаються із загиблим на війні солдатом Віталієм Зіновʼєвим. Він поліг у бою поблизу села Невельське на Донеччині, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
За добу російські військові обстріляли 11 населених пунктів Херсонщини
За добу російські військові обстріляли 11 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівку, п'ять приватних будинків, газогін та господарська споруда. Одна людина загинула, повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.