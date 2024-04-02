З ТОТ Херсонської та Запорізької областей на підконтрольну Україні територію вдалось вивезти ще сімох дітей

З ТОТ Херсонської та Запорізької областей на підконтрольну Україні територію вдалось вивезти ще сімох дітей. В окупації діти-школярі змушені були відвідувати школи та навчатися за російською програмою, підлітки — боялись аби їх не забрали до армії РФ, повідомив в Telegram омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Попереду чимало роботи: відновлення документів, влаштування дітей у навчальні заклади та гуртки, пошуки роботи та інше", — йдеться у повідомленні.