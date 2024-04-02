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У Києві з приходом тепла активізувалися кліщі: як вберегти домашніх тварин від укусів — поради ветеринарів
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У Києві з приходом тепла активізувалися кліщі: як вберегти домашніх тварин від укусів — поради ветеринарів

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У Києві з приходом тепла активізувалися кліщі
Кліщ. Фото ілюстративне: Pexels

З початком теплої погоди киянам варто завчасно подбати про своїх домашніх улюбленців та обробити їх від укусів кліщів. Столичні ветеринари підготували кілька рекомендацій як вберегти тварин від укусу і попередити кліщові інфекції.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Щороку навесні з настанням тепла починається сезон кліщів. Укус цього паразита безболісний, проте може бути шкідливим для здоров'я як людей, так і тварин.

"Деякі кліщі є переносниками серйозних захворювань, таких як енцефаліт та бореліоз (хвороба Лайма). Для запобігання розмноженню кліщів і зменшенню ймовірності укусів у квітні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень починають відповідну обробку зелених зон. Та все ж радимо використовувати препарати проти кліщів і регулярно перевіряти себе та свою тварину після прогулянок", — зазначив директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

У КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" підготували кілька рекомендацій щодо профілактики проти укусів кліщів:

  • регулярно використовуйте препарати проти кліщів. Це можуть бути спреї, краплі на холку або нашийники, що допомагають запобігти прикріпленню кліщів до шкіри тварини або нейтралізують їх після контакту;
  • оглядайте тварину після прогулянок. Після кожної прогулянки ретельно оглядайте шерсть і шкіру вашого улюбленця. Особливу увагу приділіть місцям, де кліщі потенційно мають змогу вкусити вашу тварину: вуха, шия, пахви, подушечки лап та між пальцями;
  • уникайте густої рослинності та зон з високим рівнем вологості, де кліщі найбільш активні;
  • подбайте про вакцинацію. У ветеринарних клініках доступні щеплення проти певних захворювань, що передаються кліщами.

Раніше повідомлялося, що Київ у лідерах серед українських міст, де найчастіше фіксують випадки хвороби Лайма через укуси кліщів. Більше третини кліщів Київщини заражені бореліями, а мешкають ці маленькі істоти переважно у нижньому шарі трави.

За даними ВООЗ, щороку на інфекції, які передаються кліщами, хворіє від 5 до 12 тисяч європейців. В Україні поширені хвороба Лайма та кліщовий енцефаліт, які трапляються у теплий період року і співпадають з активністю іксодових кліщів.

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