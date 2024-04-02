На Запоріжжі 1 квітня 2024 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Андрій Герин.

Про смерть земляка повідомили на Facebook-сторінці Дзвиняцької громади.

Андрій Герин народився у 1985 році та проживав у селі Росільна. Військовослужбовець загинув 1 квітня 2024 року внаслідок російського артилерійського обстрілу на території Гуляйпільської громади Запорізької області.

"У ці моменти скорботи висловлюємо найщиріші співчуття сім'ї та близьким героя! Сумуємо разом із вами та низько схиляємо голови у скорботі. Молимося за його душу та вічний спокій… Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!" — йдеться у дописі.

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