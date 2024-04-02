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На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ — Генштаб
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На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ — Генштаб

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Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ поблизу Роботиного та Вербового
Артилерія вночі, український військовий. Фото: Facebook/Ракетні війська і артилерія ЗСУ

На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ в районах Роботиного та північно-західніше Вербового, Запорізької області.

Про це сьогодні, 2 квітня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку армія РФ здійснила дві атаки на позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області", — йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що російських артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Запорізької області, серед них Червоне, Гуляйпільське, Новоданилівка та Малі Щербаки.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 1 квітня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

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